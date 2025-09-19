La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Fiestas patronales de Santomera

Riverbend y Santomera, juntos hacia un futuro más sostenible

EFQ

Santomera

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09

En Riverbend creen firmemente que la sostenibilidad no es una opción, sino un camino que se debe recorrer de manera colectiva. Desde hace años, esta empresa de referencia en la extracción de productos derivados cítricos naturales trabaja desde una visión holística que integra el respeto por el entorno, la eficiencia en los procesos y la generación de valor compartido con el municipio de Santomera, su hogar y motor de inspiración.

«Nos sentimos profundamente orgullosos de formar parte de este hermoso municipio, al que apoyamos, no solo desde la actividad empresarial, sino también desde la colaboración activa con su tejido social, deportivo y cultural», indica Diego Costa, director de Marketing de la empresa. Es por eso que patrocina iniciativas locales, difundiendo con orgullo la identidad de Santomera en cada uno de sus proyectos más allá de sus fronteras. Prueba de ello es que, en 2025, Riverbend se ha consolidado como el mayor exportador de limón ecológico a Corea del Sur, reafirmando la posición de Santomera como Capital Mundial del Limón.

Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en sus acciones: políticas de responsabilidad social corporativa, certificaciones de residuo cero, tratamiento y depuración de aguas, reducción y compensación de la huella de carbono, y la creación de empleo estable y de calidad, con cerca del 80% de la plantilla formada por vecinos del municipio. De la mano del Ayuntamiento de Santomera, Riverbend impulsa propuestas que fomentan entornos seguros, inclusivos y saludables, apoyando de forma continua al deporte y colaborando activamente con el Club de Fútbol Santomera.

