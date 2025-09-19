Honores a la Virgen del Rosario

Lydia Martín Santomera Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:09 Comenta Compartir

Las fiestas patronales de Santomera rinden honores a Nuestra Señora del Rosario durante toda la programación de fiestas. Los actos litúrgicos avivarán la fe de los creyentes del municipio y quienes desde fuera se acercan para contagiarse del fervor de los vecinos de Santomera por su patrona.

Como cada año, las novenas se celebrarán en los diferentes barrios del municipio durante estos días. Comenzarán el viernes 16 en la Carretera de Abanilla y continuará por los barrios de San Carlos y la Gloria, la Coronación, Trinquete, Cuatro Esquinas, La Mota, barrio de las Escuelas y el Mercado, El Calvario y la Inmaculada y Monte de las Brujas hasta el día 6 de octubre.

Como antesala al día grande de la patrona, el domingo 5 de octubre se hará una ofrenda a la Virgen del Rosario en la Plaza de la Iglesia a las 20:00 horas, presidida por Juan Antonio Alonso Costa, vicario parroquial de San Miguel Arcángel de Murcia.

Ya el martes 7, los actos comenzarán a las 9:00 horas con la misa en la iglesia parroquial, presidida por D. Antonio José Abellán Roca, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera, y a las 12:00 horas tendrá lugar la eucaristía solemne.

La misa de las 19:30 horas, presidida por D. Jesús Sánchez García, rector de los seminarios diocesanos Mayor San Fulgencio y Menor San José, dará pie a la procesión con la imagen de la patrona, acompañada de la Banda de Euterpe. A su finalización, habrá un castillo de fuegos artificiales.

Dentro de la programación religiosa, el domingo 28 también se celebrará el 132 aniversario del nacimiento de la beata María Josefa Alhama Valera y presentación del cupón de la ONCE en su honor, a las 11:00 horas en el Huerto Madre Esperanza.