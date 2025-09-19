Una fiesta cargada de música

Orquestas, artistas emergentes de la Región, tributos y grupos consolidados como los Mojinos Escozíos harán bailar y cantar en El Polvorín, el Auditorio Municipal Ginés Abellán y la Zona Güertana

Lydia Martín Santomera Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:08

El entretenimiento y la cultura se unen en la programación musical de las Fiestas Patronales de Santomera. El pasado 13 de septiembre el XXXIII Festival de Folklore marcó el inicio de la programación festiva en el Auditorio Municipal Ginés Abellán con las actuaciones de la agrupación Sarau Alcudienc, de Alcudia (Mallorca) y del Grupo de Coros y Danzas de Santomera. Fue solo un preludio de la cantidad de actos que hasta el domingo 5 de octubre tendrán la música como protagonista.

Hoy, las 21.30 horas, en el Auditorio Municipal Ginés Abellán se celebrará el festival de danzas orientales 'Bellysan', con las actuaciones de Brenda, Muneerah, Belu Oliveira, Ricardo Giner y su ballet oriental. Una hora y media más tarde, el grupo de pop flamenco y rumbas Hermanos Monerri llevará la fiesta al recinto El Polvorín. Mañana sábado será uno de los días en los que los conciertos cobren mayor protagonismo: a las 14.30 horas será el concierto del grupo musical Estilo Misuri en la calle del Tomillo; a las 16.00 horas, el de Sergio Ponce en el jardín de las Palmeras y de Al Barro 2.0 y Pedro El Flamenkito en la calle Calderas dentro del V Encuentro Flamenco a cargo de la Peña Antonio el Mauricio, y a las 20.00 horas la mejor música dance sonará en el Festival de DJ en el auditorio Ginés Abellán con las actuaciones de DJ Velo y el show Carnavalia Glitter. Una fiesta brutal con música, espectáculo de luces, confeti, chispas, bola de cristal y trajes que brillen con entrada gratuita.

Los amantes de las letras y música de Joaquín Sabina podrán disfrutar del tributo 'Sabina en las venas' el domingo 21 en el Auditorio. Este mismo espacio, Andrés Ballester deleitará con su voz el martes 23. Para escuchar la música de las últimas décadas, la orquesta Tocadiscos deleitará con sus versiones el viernes 3, o la orquesta Estrella Central el día 4.

También habrá espectáculos infantiles y de magia, y hasta una noche de cómicos

Para los que prefieran músicas más tradicionales, tendrán 'Sevillanas bajo las estrellas' por la asociación Verde Limón (martes 30), el concierto de Ribera y Olivo (miércoles 1) y el concierto de pasodobles a cargo de la banda de la Asociación Músico-Cultural Euterpe (domingo 5), todos en El Polvorín.

Para todos los gustos

Los conciertos de la Zona Güertana comenzarán el miércoles 24 de septiembre con la fiesta de inauguración que acercará, a partir de las 22:15 horas, al grupo Sanguijuelas del Guadiana. En este espacio también se podrá disfrutar de las propuestas musicales de The Kraken Monster Party con cinco horas de diversión con la discomóvil más espectacular del momento (jueves 25), o de los DJ Velo, Fieras y Pablonezz, además de la actuación de José de Rico (viernes 26).

Los que prefieran tributos, la Noche de Pop rendirá un homenaje musical a Pereza y El Canto del Loco, con posteriores sesiones de DJ ÁngelPop y DJ Manricius (sábado 27); canciones como 'Sufre mamón' o 'Marta tiene un marcapasos' sonarán en el tributo a Hombres G 'Voy a pasármelo bien' (domingo 28), y los más rockeros disfrutarán con los conciertos de Rock and Party y Bon Scott Revival Show, reconocida banda tributo a AC/DC (jueves 2).

Los más jóvenes bailarán con el II Loca Fest el martes 30 de septiembre con los conciertos de TRK y Greskand, y el miércoles 1 con Wakame y The Golden Lips. Pero, sin duda, una de las grandes citas será el 3 de octubre con las actuaciones de Mojinos Escozíos, Señor Aliaga y Vruto Band, con Don Flúor y Second DJs. No falta el Festibando al día siguiente, con la música de Mike Morato, Álex Selas, DJ Miguel Cámara, DJ Sergio Salinas y Las Hienas DJ.

Otros actos

Más allá de las actuaciones de grupos de música y DJ, la programación también incluye una noche de cómicos con Pedro Santomera, Pedro Ángel Roca y Javi Chou, o el musical circense 'Había una vez', en el que una troupe de payasos transportará a un mundo mágico con las canciones de 'Los payasos de la tele' y las más actuales, junto con acciones malabares, zancudos, equilibristas y otros divertidos personajes. Para fomentar la imaginación, 'Abel y magia' hará creer posible lo imposible, y el musical infantil 'La aventura de Mowgli' asegurará un rato divertido a los más pequeños.

Destaca, además, la primera Fiesta de la Lectura de Santomera, el miércoles 17 de septiembre a las 19.00 horas, una celebración que invita a leer, pensar y pasarlo bien para desatar la pasión lectora; o el VIII Certamen Nacional de Pintura Rápida de Santomera al aire libre, el sábado 20.

Una multitud de opciones para que la cultura se potencie desde Santomera.