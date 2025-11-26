Ership, referente en la gestión de graneles sólidos en Cartagena

S. Triguero Cartagena Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:16 Comenta Compartir

Ership Grupo, empresa familiar de tradición marítima cuyos inicios se remontan al siglo XIX es un grupo perteneciente a la familia asturiana Alvargonzález. Posteriormente, en 1989, se constituiría Ership SAU, fruto de la fusión de dos sociedades, Transportes Aduanas y Consignaciones SL y Auxtramarsa, las cuales nacieron en 1927 y en 1957 respectivamente y operaban en Cartagena desde los años sesenta del siglo pasado.

A lo largo de los años sus activos sufrieron numerosas alteraciones para ajustarse a las cambiantes situaciones de la economía española y mundial hasta que se consolidó como el Grupo que es hoy en día.

Cartagena ha sido históricamente un lugar estratégico para el desarrollo de la actividad de la compañía. Grupo Ership tiene en el puerto de Cartagena uno de sus puntos de referencia más importante dentro del grupo. En concreto, las actividades que desarrolla en el Puerto de Cartagena se dividen principalmente en: estiba y desestiba de buques y movimientos de mercancías, graneles en su mayoría; almacenamiento de mercancía, en naves cubiertas y en muelle a descubierto (en las naves se almacena principalmente cereal cuyo destino es el consumo animal); consignaciones y agentes de aduana.

La delegación de Ership en Cartagena consigna una media de 500 buques al año. El ejercicio 2024 se cerró con más 6 millones y medio de toneladas en operativas de carga y descarga y este año la compañía estima alcanzar la cifra de 6 millones de toneladas.

La plantilla de Ership en la ciudad portuaria la forman 100 personas, profesionales formados, cualificados y preparados para los desafíos que marcan la hoja de ruta de un sector tan apasionante como competitivo y fortalecido por el crecimiento del Puerto de Cartagena.

Ership ha invertido en Cartagena más de 100 millones de euros en los últimos 10 años. Entre estas inversiones destaca la construcción de una terminal para descarga de agroalimentario con una cinta totalmente encapsulada, para unir directamente el buque con el almacén, sin necesidad de utilizar los camiones. Esta terminal se va a ampliar en el próximo año, quedando una instalación de 50.000 m2 mecanizada, dentro de muelle. Esto va a llevar consigo la construcción de dos almacenes, uno de 2.500 y otro de 8.000 m2, junto a una nueva báscula de pesaje. Esta terminal tendrá una capacidad de almacenar casi 500.000 tn y operar a un ritmo de 2.000 toneladas a la hora.

