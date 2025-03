Compartir

El lema del Día Mundial del Agua 2025 es 'Conservación de los Glaciares'. Qué lejos nos parecían los glaciares cuándo comenzamos a concienciar sobre cambio climático, y ese quizás ha sido uno de los mayores problemas a la hora de explicar un tema de ciencia y naturaleza, ha fallado la estrategia de comunicación.

La comprensión de la gestión de los recursos hídricos es vital para garantizar el uso sostenible y la protección de nuestros montes y bosques.

El agua es uno de nuestros recursos más preciados. Siempre es buen momento para reflexionar sobre la importancia de la conservación y la gestión eficiente del agua; especialmente a nivel forestal es un claro indicador del impacto y vulnerabilidad climática. Los impredecibles patrones de lluvia y las prolongadas sequías hacen que la gestión sostenible del agua sea esencial.

Cada gota de lluvia cuenta. En nuestra Región no sólo los días lluviosos nos recuerdan la importancia de la conservación del agua, lo tenemos siempre presente. El agua es el elemento vital de nuestros ecosistemas y su conservación es crucial para mantener la biodiversidad.

Estos días la Región ha podido recordar, o incluso conocer por primera vez, lo que es el Petricor, ese ese olor terrenal que desprende la primera lluvia después de un período de sequía. Cuando las gotas de lluvia golpean el suelo atrapan pequeñas burbujas de aire debajo de ellas. Estas burbujas de aire emprenden camino hacia la superficie, en un desfile de pequeñas gotas en aerosol. Las moléculas aromáticas de la tierra conquistan este aerosol y se propagan con el viento. La palabra Petricor está formada con raíces griegas y significa «aroma de la lluvia», y no hay nada que me guste más que este aroma de tierra mojada. El agua es vida y hoy un simple aroma me ha traído el mejor de los recuerdos.

Temas

Día Mundial del Agua