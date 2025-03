Juan Cascales: «Hemos realizado importantes inversiones para que los ciudadanos tengan acceso a agua potable de calidad»

E. C. Cartagena Domingo, 23 de marzo 2025, 08:13 Compartir

Juan Cascales, presidente de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla desde enero de 2024, analiza la situación de un organismo que ha avanzado hacia el desarrollo de un sistema robusto y versátil garantizando así una gestión óptima

-¿Qué balance hace de su primer año como presidente de la MCT?

-Un balance muy positivo, toda vez que hemos cumplido con nuestro principal objetivo de seguir garantizando la seguridad hídrica de los 80 municipios que componen la MCT mediante la realización de importantes inversiones para que los ciudadanos sigan teniendo acceso a agua potable de calidad, pero, además, hemos constatado que las acciones que hemos llevado a cabo para dar a conocer el organismo a la ciudadanía como la celebración del Día del Taibilla o la organización de una exposición fotográfica itinerante en la que mostramos la historia del organismo han sido un éxito. Además, creo que el nuevo proyecto del parque de Tentegorra será muy bien acogido por la sociedad.

«La fase de decantación II de la ETAP de Lorca restituirá la capacidad de producción de agua potable y mejorará el abastecimiento en Lorca, Puerto Lumbreras, Mazarrón, Fuente Álamo, Águilas y Cartagena»

-¿Cuáles han sido las inversiones más importantes que han realizado durante este año?

-La MCT es un organismo que invierte constantemente en grandes recursos económicos para mejorar sus infraestructuras. Entre las inversiones más importantes que hemos llevado a cabo en los últimos meses en la Región de Murcia destacaría la adecuación de la fase de decantación II de la ETAP de Lorca, con el fin de restituir la capacidad de producción de agua potable de esta instalación y que también mejorará la garantía de abastecimiento a los municipios de Lorca, Puerto Lumbreras, Águilas, Mazarrón, Fuente Álamo y Cartagena y que ha supuesto una inversión de más de dos millones de euros, o las inversiones que se están llevando a cabo en Caravaca, tanto en el núcleo urbano como en el entorno de Venta Cavila por una cantidad cercana a los ocho millones de euros, así como otros proyectos de gran importancia en municipios como Mula, Lorquí, Ceutí o Molina de Segura entre otros. Recientemente culminamos sendas obras en Los Alcázares y Calasparra que mejoran la garantía de abastecimiento a estos municipios.

-Una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos en esta época de escasez de lluvia es que se puedan producir restricciones como ha sucedido en otras regiones ¿Cómo se puede garantizar la seguridad hídrica en una zona en la que tradicionalmente han existido importantes episodios de sequía?

-Disponemos de un sistema hidráulico cada vez más robusto y más versátil que nos ha permitido sortear todos los episodios de sequía desde que en 2003 se puso en marcha la desaladora de Alicante y nos permitió disponer del mix formado por las aguas del río Taibilla, las del Trasvase Tajo-Segura y las de la desalación. Ante una situación puntual de escasez de uno de los recursos se puede bascular puntualmente hacia otro de ellos con el fin de resolver el problema, lo que nos ha permitido sortear situaciones complicadas que incluso han supuesto restricciones en otras regiones más húmedas. La previsión es fundamental y ya estamos pensando en el futuro.

-En menos de tres meses comenzarán su campaña para fomentar el uso responsable del agua. ¿Qué mensaje enviaría a los más de tres millones y medio de personas que residen durante la época estival en los municipios del área de influencia de la MCT?

-Que no debemos olvidar que vivimos en una de las zonas más áridas de Europa, y que hasta el año 2003 hubo varios periodos en los que se produjeron restricciones, por lo que es fundamental hacer un uso responsable del agua para que podamos seguir disfrutando en el futuro de este recurso tan valioso. Estamos tan acostumbrados a que salga agua cuando abrimos el grifo que en ocasiones no nos apercibimos de que esta garantía no es absoluta y por este motivo hemos de contribuir haciendo un uso racional del agua, lo que además no permitirá ahorrar dinero.

-El parque de Tentegorra ha abierto al público como un gran jardín, pero además están desarrollando un proyecto muy ambicioso para ponerlo en valor. ¿Podría detallar en qué consiste?

-El pasado martes se desplazó a Cartagena, Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, con motivo de la apertura de la segunda fase del parque de Tentegorra en la que se encuentran instalaciones como el laberinto, cuyo uso a partir de ahora será gratuito, y que no solo seguirá siendo el principal pulmón verde de la ciudad de Cartagena, sino que se convertirá en un gran centro de interpretación del ciclo del agua.

En este sentido se proyectará un espacio en el que se reproduzcan paisajes vinculados con el agua en las distintas comarcas a las que da servicio la Mancomunidad. Asimismo, el proyecto del parque de Tentegorra contempla la construcción de un nuevo edificio multiusos concebido para ser un referente en Cartagena, tomando como referencia los mundos cartaginés y romano, con el que la MCT pone al servicio de la sociedad su labor esencial y su patrimonio histórico y cultural.

-El pasado octubre se puso en marcha el Día del Taibilla, una jornada de puertas abiertas para que los ciudadanos conozcan las principales instalaciones del organismo. ¿Qué balance hace de esta primera edición? ¿Tendrá continuidad?

-La valoración no puede ser más positiva. El gran interés que mostraron los ciudadanos por conocer la historia y el funcionamiento del organismo de la MCT superó todas nuestras previsiones y por ello decidimos aumentar el número de plazas disponibles. En la visita a las instalaciones de Nerpio, un grupo de unas 65 personas disfrutó de una visita a las presas de Embalse y de Toma de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, mientras que las más de 40 personas que realizaron la visita a la desaladora de la MCT en San Pedro del Pinatar conocieron el proceso del funcionamiento de esta instalación que abastece de agua potable a varios municipios de la Región de Murcia y la provincia de Alicante. El éxito de esta jornada también fue posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Nerpio y San Pedro del Pinatar que ofrecieron sendas visitas guiadas de forma gratuita.

El Día del Taibilla nació desde el primer momento con vocación de continuidad. En el próximo mes de octubre pondremos en marcha la siguiente edición, sobre la que informaremos puntualmente para que los ciudadanos que estén interesados formalicen sus inscripciones.

«Hemos puesto en marcha una exposición fotográfica para mostrar nuestra historia casi centenaria. Aquellos municipios interesados en albergarla pueden solicitarla»

-También han organizado una exposición fotográfica itinerante para dar a conocer la historia de la MCT ante la inminencia de su centenario. ¿A qué se debe esta iniciativa? ¿Qué valoración hace de la misma una vez que la muestra ya ha visitado varias localidades?

-La MCT tiene una historia casi centenaria, pero que es muy desconocida para muchos sectores de la sociedad. Por este motivo, hemos querido organizar esta exposición para ponerla en valor con el fin de que la ciudadanía conozca cómo fue el complicadísimo proceso que se puso en marcha hace casi 100 años para abastecer de agua potable a los 80 municipios que pertenecen al organismo.

La exposición se compone de doce paneles de 120 x 120 centímetros de altura que resumen los momentos más importantes de la historia del organismo desde su nacimiento el 4 de octubre de 1927 hasta la actualidad, profundizando en acontecimientos tan trascendentes como la construcción de las infraestructuras más representativas de su sistema hidráulico y la llegada de las aguas a los municipios.

De momento la muestra ha visitado los municipios de Caravaca de la Cruz, Socovos, Hondón de las Nieves y Campos del Río, y hasta el próximo día 31 de marzo se podrá ver en la plaza Calderón de la Barca de Lorca. Estamos muy satisfechos ya que en todos estos municipios ha despertado un gran interés.

La exposición está abierta a todos los municipios que forman parte de la MCT, por lo que aquellos que estén interesados en albergarla pueden solicitarlo al organismo.

Temas

Día Mundial del Agua