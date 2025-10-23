Cerca de 19 millones de euros para luchar contra la sequía en los bosques

EFQ Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La sequía persistente que afecta a la Región de Murcia desde otoño del 2023 es un claro ejemplo de un episodio vinculado al cambio climático. El Gobierno regional continúa actuando contra los efectos de esta sequía en las masas forestales con acciones que alcanzan ya las 3.000 hectáreas y que hasta 2026 llegarán a otras 7.000.

Hasta la fecha, se ha constatado la afección de 29.578 hectáreas, y la especie más afectada es el 'Pinus halepensis', al ser la más abundante. Se trata de en un problema ambiental global, complejo y preocupante que representa una amenaza significativa para la Región de Murcia y requiere de una respuesta coordinada y efectiva.

La respuesta del Gobierno regional comenzó a articularse a primeros del 2024, al aparecer los primeros síntomas de decaimiento en las masas forestales. Se despliega un conjunto de actuaciones que comprenden una superficie superior a 10.000 hectáreas. Por ahora se ha actuado sobre más de 3.000 hectáreas de monte, principalmente en zonas especialmente afectadas por el decaimiento forestal y la proliferación de plagas. Entre las áreas intervenidas destacan los montes de Espuña, El Valle, Moratalla, Calasparra, Sierra de la Pila y Los Cuadros. Estas actuaciones han incluido trabajos de selvicultura, control de plagas, adecuación de infraestructuras y reducción del combustible vegetal para minimizar el riesgo de incendio.

Los trabajos de silvicultura se prorrogarán en El Valle, Sierra Espuña, Los Cuadros y el Valle de Ricote de forma inmediata

Los próximos meses se llevarán a cabo trabajos de silvicultura sobre más de 7.000 hectáreas adicionales, destacando las actuaciones previstas en El Valle, Sierra Espuña, Los Cuadros y el Valle de Ricote de forma inmediata.

A ello se suman ya este mes de octubre la actividad ordinaria de los bomberos forestales, así como proyectos específicos en el monte Los Cuadros, en el entorno de la Rambla del Pocico (53 hectáreas), actuaciones de restauración en zonas periurbanas de Murcia y Lorca (294 hectáreas) y medidas de mejora silvícola en el área noroeste de Cehegín (570 hectáreas).

En conjunto, este esfuerzo sostenido de planificación y ejecución permitirá actuar en una superficie superior a las 10.000 hectáreas del territorio regional, en una clara apuesta por la resiliencia de los ecosistemas forestales frente al cambio climático y la sequía extrema.

A esta iniciativa se destinan casi 19 millones de euros (6,5 millones ya ejecutados desde 2024 por la Comunidad, cuatro millones de la UE hasta 2026 y 8,3 millones aprobados por el Estado), que refuerzan el compromiso del Ejecutivo autonómico con la conservación de los montes públicos y la protección de los ecosistemas frente a los retos del cambio climático.