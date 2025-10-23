Cambio climático y salud en España: más calor, más mosquitos... y más necesidad de prevención

EFQ Murcia Jueves, 23 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El cambio climático no es solo una cifra en un termómetro. En España ya se nota: veranos más largos, inviernos más suaves y periodos de lluvias intensas seguidos de sequía. Ese nuevo 'clima' no solo afecta al campo o al consumo de agua: también está modificando la presencia y el comportamiento de insectos y garrapatas que pueden transmitir enfermedades. Cuando suben las temperaturas, estos animales están activos más meses al año, se reproducen más rápido y encuentran más oportunidades para entrar en contacto con las personas.

El calor aumenta el riesgo

Los mosquitos y las garrapatas dependen del ambiente para vivir: con más calor y cierta humedad, completan su ciclo de vida antes y sus poblaciones crecen con facilidad. Si además hay recipientes con agua estancada en patios, terrazas o zonas verdes, el escenario es perfecto para que se multipliquen. En resumen: más días cálidos + más lugares adecuados = más riesgo. No es motivo para alarmarse, pero sí para organizar mejor la prevención.

El virus del Nilo occidental

En España el virus del Nilo occidental se transmite sobre todo por el mosquito común de nuestras zonas urbanas y rurales. Este mosquito se cría en agua dulce, desde grandes humedales a pequeños charcos o imbornales mal mantenidos. Con veranos largos, su actividad se extiende y la probabilidad de transmisión sube. El aprendizaje de los últimos años es claro: cuando los municipios vigilan y controlan los criaderos antes del verano, el riesgo baja. Así, la coordinación entre administraciones, laboratorios y equipos de control es clave.

Más información Vigilancia entomológica. Redes de muestreo que detectan a tiempo dónde y cuándo aparecen los vectores.

Control preventivo. Actuar sobre el agua estancada y los puntos de cría antes del verano y mantener los trabajos durante primavera y otoño

Respuesta rápida. Protocolos claros cuando se confirma un caso humano o se detecta el virus en animales o mosquitos.

Información ciudadana. Mensajes prácticos y realistas (qué puedo hacer en mi casa, en mi comunidad y en mi municipio).

Enfoque 'una sola salud'. Coordinar salud humana, animal y ambiental para no ir por separado.

Mosquito tigre

El mosquito tigre, conocido por sus picaduras diurnas y por reproducirse en volúmenes pequeños de agua (platillos de macetas, cubos, tapas...), se ha expandido por gran parte del país. No 'trae' la enfermedad por sí mismo, pero puede transmitir virus como dengue o chikungunya si pica a una persona infectada que llega de una zona donde estos virus circulan. Con el clima más cálido, su temporada de actividad se alarga. La buena noticia es que la prevención doméstica funciona: vaciar recipientes con agua, revisar terrazas y jardines y mantener los desagües en buen estado reduce mucho su presencia.

Leishmaniosis y flebotomos

La leishmaniosis (que afecta a personas y, con frecuencia, a perros) se transmite por pequeños mosquitos de aspecto 'peludo' llamados flebotomos. En los últimos años se han observado nuevas áreas de actividad, incluso donde antes apenas se detectaban casos. De nuevo, los veranos más largos y los cambios en el uso del suelo (urbanizaciones cerca de áreas naturales, nuevas zonas verdes) explican parte de este avance. Las medidas de control pasan por el mantenimiento de espacios y, en el caso de las mascotas, por seguir las recomendaciones veterinarias.

Garrapatas

Las garrapatas también se benefician de inviernos suaves y de la abundancia de fauna silvestre que entra en parques y cinturones verdes de las ciudades. Entre las enfermedades que pueden transmitir está la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, poco frecuente pero grave. La prevención aquí es sencilla y efectiva: ropa adecuada en salidas al campo, revisar la piel al volver y retirar las garrapatas de forma correcta si se detectan. En parques y jardines, el cuidado de la vegetación ayuda a reducir su presencia.

