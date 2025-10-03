Ballesol Altorreal, «comprometidos con el progreso de las personas mayores»

La residencia destaca por su enfoque a la hora de ofrecer una atención integral centrada en las personas mayores, adaptando los cuidados a sus necesidades, y mejorando así su calidad de vida

Historias basadas en hechos reales. En unos meses Joaquín consiguió recuperarse de una molesta fractura de cadera. «Mucha dedicación sin perder calidad de vida», recuerda mientras camina con una sonrisa. A su lado está Carmen y su reto conseguido. Pensó estar vencida por la soledad. Llegó a Ballesol Altorreal y encontró «una familia y un proyecto de vida». Se refiere a las actividades intergeneracionales, a las visitas y excursiones fuera de la residencia que la tienen «de un lado a otro», se ríe antes de presentarnos a dos residentes más. «Personas mayores con inquietudes», se presentan.

Uno ha conseguido darle continuidad a la pintura. Llevándose la inspiración desde la habitación hasta el sugerente jardín del centro residencial situado en Molina de Segura. El proyecto de ella huele a arroz marinero. Cada vez que puede comparte recetas, sabiduría y algún consejo en los talleres de repostería y las jornadas gastronómicas regionales a las que se apunta. Para todos estos residentes, de no haber estado en Ballesol, «no sería una oportunidad sino un paso atrás» en lo que creen: por tanto, un envejecimiento activo y saludable es posible.

La manera de cuidar de los profesionales de esta residencia apuesta por una vida más creativa, enriquecedora y activa. Incluyendo a cualquier usuario, independientemente de la patología, necesidad o circunstancia. «Conocer las demandas presentes de residentes y familiares, cómo es la forma en la que les gustaría envejecer, saber sus capacidades y habilidades», sirven de apoyo para garantizar esos cuidados integrales, recalca Sergio Moreno, director de Ballesol Altorreal.

Elegir cómo envejecer

Los motivos de un ingreso en una residencia son variados. Lo más importante, sin embargo, es adaptar los cuidados a sus necesidades, la residencia a sus deseos. La oportunidad de recuperar de la forma más rápida y completa su capacidad funcional, es posible en Ballesol Altorreal. Este centro asistencial, referente en Murcia, cuenta con un equipo multidisciplinar reconocido en considerar y tratar el envejecimiento desde los aspectos bio-psico-sociales de este proceso y en áreas como la medicina traumatológica, ortopédica, la animación sociocultural o la alimentación centrada en la persona. También en revertir muchos de los problemas de salud derivados del proceso de envejecimiento: soledad no deseada, falta de relaciones sociales, proyectos e intereses de vida.

«Ballesol, en el lugar correcto para que la edad sea la oportunidad»

Esa revolución de los cuidados de Ballesol Altorreal ha sido valorada positivamente por profesionales de la salud y entidades dedicadas a visibilizar la Acción Social de empresas de la región de Murcia. Así, recientemente los premios RSC de Columbares, una entidad comprometida con la inclusión social, la educación, la cultura y el medio ambiente, les otorgó un merecido galardón por «el trabajo en el enfoque de atención integral centrado en las personas mayores y su mejora de la calidad de vida con oportunidades como parte de vuestra identidad», quisieron reconocer a trabajadores, residentes y familiares de esta residencia.

