Alimentar con conciencia

ElPozo refuerza su compromiso ambiental. La compañía cumple su objetivo de reducir un 25% su huella de carbono con iniciativas de eficiencia energética y optimización de recursos

ElPozo nació en 1935 como una pequeña tienda familiar en Alhama de Murcia. Con el paso de los años, esa tienda se convirtió en la empresa que hoy es, un referente del sector alimentario español, siempre manteniendo vivos sus valores: humildad, integridad y excelencia. Hoy, está presente en más de 80 países, es una empresa 100% española y promueve la misma filosofía de poner a las personas en el centro de sus decisiones y de todo lo que hace.

Uno de sus objetivos es generar valor compartido que dure en el tiempo y que aporte tanto a la sociedad como al entorno. En su evolución, ha sabido anticiparse a las necesidades de los consumidores y adaptarse a sus ritmos de vida. Con más de mil referencias, tiene un fuerte compromiso con la salud, la innovación y la sostenibilidad. Busca mejorar la experiencia de compra y consumo con alimentos que aporten conveniencia y placer, y que estén hechos con compromiso.

En este proceso, ElPozo Alimentación integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y participa en aquellas acciones que contribuyen al bienestar. Desde hace nueve años, colabora con 'Restaurantes contra el Hambre', la mayor iniciativa solidaria contra el hambre en España, que este año celebra su decimosexta edición.

Además, lidera algunos indicadores dentro de su sector para abordar uno de los desafíos más urgentes, como es la lucha contra el cambio climático. La compañía, presente en millones de hogares españoles, ha logrado un hito importante: reducir en un 25 por ciento su huella de carbono en el periodo 2020-2025.

Para conseguirlo, ha puesto en marcha proyectos clave en eficiencia energética. Desde 2017, ElPozo Alimentación calcula su huella de carbono, que es verificada anualmente por AENOR. Ese rigor ha sido la base para tomar decisiones hacia un modelo más eficiente y respetuoso. Una de ellas es la instalación de una gran central fotovoltaica para autoconsumo, que ya produce el 20% de la electricidad que necesita la compañía a partir de energía renovable.

Pero su visión va más allá de la energía solar. También ha desarrollado un sistema innovador de recuperación de calor en sus instalaciones de Alhama de Murcia. Este proyecto evita que el calor residual de los procesos industriales se pierda, reutilizándolo en otras áreas que requieren energía térmica. Un avance que supone un ahorro energético de 35 GW al año.

Estas iniciativas forman parte de una estrategia bien definida para integrar la sostenibilidad ambiental en cada proceso con soluciones con las que es posible crecer, innovar y liderar el sector de la alimentación con conciencia y sentido.

Circularidad

Pero la sostenibilidad contempla otros aspectos sobre los que la compañía también actúa. ElPozo Alimentación ha sido pionero en aplicar principios de economía circular en su envasado. Es la primera empresa de su sector en obtener la certificación RETRAY, de la Fundación Ecosense, que avala la recuperación, reciclado e incorporación en el proceso del material plástico utilizado en el envasado de productos en lámina y bandeja PET. De esta manera, el plástico vuelve al ciclo productivo de forma responsable.

El uso del agua es otro pilar de su estrategia ambiental. Toda el agua residual generada en sus instalaciones es depurada y aprovechada para el riego agrícola de parcelas próximas. Una gestión eficiente que demuestra que, en ElPozo, cada recurso cuenta.

Movilidad sostenible

Los empleados son también parte del cambio en este avance. ElPozo Alimentación cuenta con la aplicación Comunycar, para compartir coche en los desplazamientos diarios al trabajo y fomentar una movilidad más sostenible. Este gesto contribuye a disminuir el impacto ambiental con la reducción de emisiones.

Las distancias y las conexiones hacen que un alto número de trabajadores de ElPozo Alimentación y Grupo Fuertes dependan del vehículo privado para hacer sus trayectos diarios, lo que ha llevado a la compañía a lanzar este innovador proyecto para promover una movilidad compartida más eficiente, económica y sostenible.

En definitiva, ElPozo Alimentación sigue avanzando con paso firme hacia un modelo más sostenible, integrando soluciones reales en cada parte de su actividad.

Segunda Estrella Lean & Green

ElPozo Alimentación ha llevado su apuesta por la sostenibilidad también al centro de su cadena logística y lo ha hecho consiguiendo buenos resultados en su alcance 3. La compañía ha recibido la segunda estrella Lean & Green, concedida en España por AECOC (Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores), por reducir más de un 30 % las emisiones de su transporte terrestre. Un reconocimiento que la sitúa entre las cinco principales empresas de gran consumo en España en avanzar en este terreno.

Este logro forma parte de un plan de descarbonización que incorpora mejoras concretas en la cadena logística: renovación de flotas con vehículos más eficientes, rutas optimizadas, reducción del consumo de combustibles fósiles y el impulso de alternativas más limpias. Uno de sus proyectos ya está en marcha en la ciudad de Murcia. Se trata de camiones 100% eléctricos, sin emisiones, que abastecen a más de 230 clientes.

