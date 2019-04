Podemos pide el apoyo para «evitar que Sánchez haga vicepresidente a Albert Rivera» Los candidatos al Congreso por Murcia resaltan que su formación es «la única que ha presentado un programa nítido de país» LA VERDAD Murcia Sábado, 27 abril 2019, 10:23

Los candidatos de Unidas Podemos Javier Sánchez y Esther Herguedas realizaron este viernes balance de la campaña del 28-A y destacaron que su formación «ha sido la única que ha presentado un programa nítido de país para que esa España del 15-M y del 8-M, esa España que quiere ver un futuro en el que no hayamos destruido nuestro planeta, siga avanzando».

Sánchez Serna agregó que su candidatura es «la única fuerza que ha dicho claramente que hay que blindar por ley las pensiones al IPC, que hay que derogar las reformas laborales para que se acabe el fraude de esas horas extra que no se pagan y de toda esa gente que tiene un contrato de 4 horas y realmente está trabajando 8 horas». El voto a Unidas Podemos, añadió, «vale doble, primero para que las tres derechas no pasen, pero también sirve para que el lunes el PSOE no haga vicepresidente del Gobierno a Albert Rivera. Vale, en definitiva, para que tengamos un gobierno progresista y social en España».