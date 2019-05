La necesidad no entiende de partidos Usuarios del centro de día de Jesús Abandonado, en Murcia, realizan una dinámica de grupo en presencia de dos cuidadoras. / G. CARRIÓN / AGM Usuarios de la Fundación Jesús Abandonado piden que la campaña electoral ponga el foco en los desfavorecidos. El presidente de la institución, que atiende a 4.000 personas al año, recuerda la importancia de auxiliar «a los más pobres entre los pobres» ALBERTO GÓMEZ MURCIA Lunes, 13 mayo 2019, 08:17

En Jesús Abandonado la irrupción de la campaña electoral no altera su dinámica diaria. Para una organización que lleva 30 años de actividad y ofreció apoyo a 4.000 personas durante 2018, las citas con las urnas no le pueden despistar de su cometido. «Nosotros somos intermediarios entre los usuarios sin hogar y la ayuda de la gente. Atendemos sin tener en cuenta el origen de la necesidad que presenta cada uno. Siempre digo que nos ocupamos de los más pobres entre los pobres», explica a 'La Verdad' el presidente de la fundación, José Moreno.

También afirma que «nosotros no somos apolíticos. Nos preocupan las instituciones porque tienen la misión de atender y cuidar a las personas, que es lo mismo que nosotros buscamos». En cuanto a la campaña electoral, pide que «sea un proceso limpio. Lo importante es que las distintas formaciones cumplan después los programas que les ofrecen a la gente». La cara visible de Jesús Abandonado la ponen los rostros de sus usuarios, gente a la que la vida le ha hecho un quiebro que no han podido recomponer sin ayuda. Entre otros servicios, esta organización ofrece 248 plazas de alojamiento.

En 2018 consiguió 142 inserciones laborales. En el centro de día, fueron atendidos 162 ciudadanos. Además, la fundación tiene una línea de intervención con personas que están en la calle, realiza actuaciones para el desarrollo, talleres de recuperación personal y brinda voluntariado. También ofrece un centro de acogida en el que da un techo a los que no lo tienen.

Leopoldo trabaja en uno de los talleres que ofrece Jesús Abandonado. A sus 54 años, la vida le cambió cuando sufrió un accidente que le causó fracturas en los talones de los dos pies. En la actualidad, está esperando el aviso para una nueva intervención quirúrgica. «Aquí me dan una cama, comida y el trato es sobresaliente», apuntó a este periódico. Su particular travesía por el desierto comenzó hace cuatro años. «Me quedé sin trabajo y perdí mi casa. He dormido en la calle, en gasolineras y en jardines».

Por eso, su principal reivindicación para los políticos durante esta campaña es que promuevan acciones de empleo que resulten efectivas y puedan ayudar a gente como él. «Lo que pido es que apliquen medidas que permitan contratar a un parado, aunque sea a media jornada. Así, con eso y lo que cobre de prestación, podrá vivir con dignidad. Es preciso que las instituciones se involucren en este asunto», explica. Su estancia prolongada como desempleado le ha provocado un desafecto muy profundo con la clase política. Detalla que «este año no tengo muchas ganas de ir a votar porque me han defraudado mucho. Es más, no voy a votar. Los políticos prometen muchas cosas, pero a la hora de la verdad no hacen nada».

Siempre fue votante del Partido Popular, pero el 26 de mayo no lo será. «Porque lo votaba, es el partido que más me ha defraudado, pero en general me he desencantado con todos. Yo prefiero que pronuncien menos palabras y hagan hechos».

La foto solo no basta

Una demanda generalizada entre los usuarios de Jesús Abandonado durante esta campaña es que «se pasen por aquí. Así podrán ver la realidad. Pero tienen que venir a comprometerse de verdad y no solo a hacerse la foto y ya está».

Al respecto, José Moreno recuerda que «en las instalaciones de la carretera de Santa Catalina hemos recibido a todos los grupos políticos. Tenemos buena relación con todos y trabajamos juntos siempre que podemos hacerlo».

El comedor social también ha visto la parte más solidaria de algunos presidentes regionales, que estuvieron sirviendo comidas a los más necesitados y compartiendo impresiones con ellos. «Vinieron sin fotógramos ni cámaras. A título personal. Ayudaron porque así lo decidieron», precisan fuentes de la fundación.

Agustín es usuario del centro de acogida. Su relación con Jesús Abandonado se extiende durante los últimos cuatro años. «Tuve problemas con las drogas y el alcohol», recuerda. Actualmente colabora con el ropero de la organización. Está a punto de iniciar una nueva etapa porque acaba de cambiar el centro de acogida por un piso tutelado. «Yo no quería irme. Empiezo un tiempo nuevo con mucha ilusión». En su opinión, en la clase política falta sosiego y espera que la campaña electoral tenga un tono más conciliador. «No te voy a engañar. Confío poco en ellos. Estoy cansado de oírlos porque todo es pelea». Agustín sigue la actualidad. Tilda de «poco serio que se vayan de un partido a otro», en alusión al fichaje que realizó Ciudadanos de Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid con las siglas del Partido Popular.

Para él, la realidad que se vive a diario en Jesús Abandonado es un buen botón de muestra de los problemas que los políticos deberían solucionar con mayor urgencia. «Aquí se ve a diario la falta de efectividad de lo que dicen. Hay gente que no tiene para comer ni dónde dormir». Lo que sí considera importante es que los ciudadanos acudan a votar. «Yo lo voy a hacer seguro, pero estoy pensando a quién. Tengo que meditarlo».

Más peso al sector industrial

Otro usuario de los servicios de Jesús Abandonado que reivindica la importancia de acudir a las urnas y que está al tanto de las novedades políticas es Francisco Javier. Recibe apoyo en el centro de día y el comedor social, a los que acude desde hace seis meses. Es un jubilado que tiene formación económica. Expone que «yo voy a ejercer el voto porque considero que es la principal herramienta que existe en democracia y tengo decidido a quién. Al que no le voy a dar mi apoyo es al que solo se dedique a criticar».

Francisco Javier también afirma que «el sector más fuerte debe ser el industrial y no el turístico, que es mucho más débil e inestable».