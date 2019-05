José Antonio Serrano: «Me veo como alcalde; voy a emplazar a Cs y a Podemos para el cambio» Serrano, ayer, delante del edificio del Ayuntamiento. / nacho garcía Concejal electo y cabeza de lista del PSOE MARÍA JOSÉ MONTESINOS Martes, 28 mayo 2019, 03:45

Está dispuesto a realizar un paréntesis durante los próximos cuatro años como médico del servicio de Urgencias en el hospital Morales Meseguer para dedicarse en exclusiva a materializar el cambio que han votado los vecinos de Murcia. La subida de un 60% en el número de sufragios respecto a 2015 le ha valido para sacar 9 concejales, 3 más que hace cuatro años.

-¿Le ha subido la tensión con el éxito obtenido en las urnas?

-No, soy normatenso. Lo que me ha producido es mucha alegría. Pero hoy -por ayer- me he tenido que tomar el día libre en el hospital porque estaba muy cansado por la larga noche electoral.

-El lema de su campaña era 'Es el momento'. ¿Lo ha sido?

-Ha sido el momento y hemos ganado en las pedanías más importantes y más grandes, como el Palmar, Puente Tocinos, Sangonera la Verde, Espinardo y en Santiago el Mayor. Son más de 100.000 habitantes. Todo va a depender de las matemáticas ahora. Creo que los vecinos han votado cambio y éste pasa por el PSOE porque hemos subido el 60% de los votos (en torno a 60.000, 24.000 más que en 2015) y un 50% el número de concejales.

-¿Va a seguir en el servicio de Urgencias del Morales Meseguer hasta el 15 de junio?

-Si soy alcalde, pediré la excedencia. Y si estoy al frente de la oposición, intenté compaginar mis dos trabajos, pero probablemente seguiré con media jornada porque me gusta trabajar en medicina. Incluso si soy alcalde me gustaría ir algún día de la semana al hospital para ver enfermos. Dependerá de las necesidades del grupo y del Ayutnamiento.

-¿Ha tenido ya algún primer contacto con el resto de la oposición?

-Aún no. Hoy -por ayer- es día para relajar y pensar. Quiero convocar a mi Ejecutiva el miércoles para analizar datos y ver diferentes posibilidades que puedan surgir. Sí es verdad que voy a emplazar a Cs y Podemos al cambio que necesita el Ayuntamiento de Murcia.

-¿Y cuáles serán las líneas rojas que marcará a Cs y Podemos?

-Ninguna. Hay que discutir sobre los problemas del municipio y ponernos de acuerdo sobre las soluciones. En una negociación siempre hay que ceder y proponer. Coincidimos con Cs en que «Murcia está hecho un solar y hay que reequilibrar el norte y el sur, el este y el oeste». También convocaré a los concejales de Podemos.

-Arriesgó con una renovación muy grande en el equipo ...

-Es un equipo nuevo, joven, muy profesional, con muchas ganas e ideas para hacer avanzar al municipio.

-¿Se ve ya como alcalde?

-Sí me veo como alcalde de Murcia. A eso me presenté. Lo que hace que un médico salte a la politica es que puede hacer un diagnóstico adecuado y preciso de cada necesidad que tiene cada rincón de este ayuntameinto y sé cuál es el tratamiento para solucionar los problemas de los ciudadanos.