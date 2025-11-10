La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias personas mirando anuncios de viviendas. L. A. Gómez

El precio medio del alquiler en España sube en octubre otro 17%

En Asturias, Castilla y León y País Vasco se han disparado cerca de un 30% en el último año, y las comunidades más caras para los inquilinos son Madrid, Baleares y Cataluña

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:28

Comenta

La vivienda sigue siendo el principal problema de los españoles, según el CIS, y probablemente seguirá siendo así dados los datos que salen mes a ... mes sobre los precios. El último es el de Pisos.com, que reveló este lunes que los alquileres subieron en octubre un 17,2% de media en España respecto al año pasado. Sobre el mes pasado supone un 1,1% más hasta rozar los 14 euros de media por metro cuadrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La vida (y el sexo) después del cáncer de próstata: «Hay que hablar abiertamente, y no tener miedo»
  2. 2 El temporal esquiva la Región de Murcia, pero llega el frío: mínimas de hasta dos grados
  3. 3 Buscan a un joven que fue visto por última vez en Murcia el pasado martes
  4. 4 El crimen de Claudia en Totana, a juicio: la brutalidad de la violencia machista en la adolescencia
  5. 5 Una influencer desvela el truco para saber si un abrigo protege del frío antes de comprarlo: «Es una barbaridad»
  6. 6 Salud Pública eleva a 20 los afectados por la intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán
  7. 7

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026
  8. 8

    Así recuerdan tres murcianos la Marcha Verde medio siglo después
  9. 9

    Las universidades de la Región de Murcia redirigen su oferta de plazas hacia los grados con mejor empleo
  10. 10 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El precio medio del alquiler en España sube en octubre otro 17%

El precio medio del alquiler en España sube en octubre otro 17%