La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un concesionario de coches. A. Gómez

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

El gasto de los hogares crecerá más que en 2024 por la mayor renta disponible y el automóvil tendrá mucho que ver, aunque España sigue rezagada en la venta de eléctricos

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El gasto de los hogares crecerá un 3,3% en 2025, dos décimas más incluso que en 2024 cuando marcó récord de los últimos años, ... y se moderará al 2,6% en 2026, pero aún por encima de la previsión de crecimiento del PIB. Así lo apunta el último informe 'Situación Consumo' de BBVA Research, que indica que el automóvil se ha consolidado en este último trimestre como motor del consumo de bienes duraderos al aumentar las matriculaciones un 15% hasta octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  6. 6

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  7. 7 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier
  8. 8

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  9. 9 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  10. 10

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles

La venta de coches coge fuerza y se convierte en el motor del consumo de los españoles