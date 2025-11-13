La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. REUTERS

La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

Los ministros de Finanzas de los Veintisiete deciden acabar con la excepción que hasta ahora tenían las mercancías importadas de menos de 150 euros

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

La exención arancelaria de los paquetes de Shein y Aliexpress tiene los días contados. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) han acordado ... este jueves una reforma aduanera que incluye aranceles a los paquetes importados a Europa de menos de 150 euros para 2028, lo que afectará especialmente a los productos baratos provenientes de China. Además, los Veintisiete se han mostrado dispuestos a trabajar con la Comisión para adelantar esos aranceles a 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  2. 2 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 La Región de Murcia sufrirá una intensa intrusión de polvo sahariano
  9. 9 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China

La UE acuerda imponer aranceles a los paquetes baratos que vengan de China