La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente estadounidense Trump sube al Air Force One para partir hacia Alaska, donde se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin Reuters

Trump anuncia más aranceles sobre el acero y los chips en las próximas semanas

Avanza que las tasas serán más bajas al principio para permitir a las empresas desarrollar la fabricación nacional en EE UU y que luego las subirá «considerablemente»

C. P. S.

C. P. S.

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:01

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este viernes que anunciará aranceles sobre las importaciones de acero y chips semiconductores en las próximas semanas. « ... Estableceré aranceles la semana que viene sobre el acero y, diría yo, los chips», declaró a los periodistas a bordo del Air Force One mientras se dirigía a una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Región de Murcia se prepara para el calor extremo: a qué municipios afectará
  2. 2 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos
  3. 3 Arden 4.000 metros de huerta en El Palmar
  4. 4 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de agosto de 2025
  5. 5 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  6. 6 Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia
  7. 7 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  8. 8 Estos son los supermercados y las tiendas de la Región de Murcia que abren el 15 de agosto
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy jueves 14 de agosto de 2025
  10. 10 Mazazo para la familia huertana: se quema la sede de la Peña La Crilla de Puente Tocinos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Trump anuncia más aranceles sobre el acero y los chips en las próximas semanas

Trump anuncia más aranceles sobre el acero y los chips en las próximas semanas