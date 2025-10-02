La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. E. P.

Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

La Inspección de Trabajo aflora a lo largo de este año más de 46.000 falsos autónomos y convierte en indefinidos a 33.000 fijos discontinuos

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:19

Comenta

Tras la victoria contra Glovo, después de años de conflicto y sentencias millonarias, el Gobierno comienza otra guerra contra Uber, la plataforma de VTC y ... de comida a domicilio, para que regularice a sus falsos autónomos. «Uber no nos va a tomar el pelo al Gobierno de España», advirtió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que aseguró que «caerá el peso de la ley ante los incumplimientos que está manifestando en nuestro país».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  3. 3 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  6. 6 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  7. 7 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  8. 8

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  9. 9

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  10. 10

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»

Yolanda Díaz abre una guerra contra Uber: «No nos van a tomar el pelo»