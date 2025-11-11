La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. DPA

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

Determina que la disposición que armoniza una parte de los criterios de los salarios mínimos legales supone una injerencia directa en el Derecho de la Unión

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:57

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este martes determinado este martes gran parte de la Directiva sobre Salarios Mínimos en ... la Unión Europea (UE), aprobada en junio de 2022. Sin embargo, anula la disposición que fija los criterios que deben tener en cuenta obligatoriamente los países europeos con salarios mínimos a la hora de fijar y actualizar esos sueldo, así como la norma que impide la disminución de los mismos cuando están sujetos a una indexación automática, al considerar que esas disposiciones «vulneran el Derecho de la Unión».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 10 al 14 de noviembre en la Región de Murcia
  2. 2 Un amigo del joven desaparecido en el Malecón de Murcia: «No voy a dejar de buscarlo»
  3. 3 Manolo Bakes abrirá una nueva cafetería en Murcia: esta es la ubicación
  4. 4 Los primeros análisis apuntan a una intoxicación por salmonela en el hotel de Lo Pagán
  5. 5

    La joven asesinada por su exnovio en Librilla quería cambiar la cerradura de su casa
  6. 6 Detenido el presunto autor de la agresión sexual a una camarera en un salón de juegos de Murcia
  7. 7

    La gripe aviar se extiende y agudiza la crisis del huevo en España: los precios se disparan un 31%
  8. 8

    Vecinos de Guadalupe, en Murcia, en pie de guerra por la falta de limpieza: «Me da vergüenza que mis amigos vengan a casa»
  9. 9 Persecución de película en Orihuela: dos traficantes lanzan un kilo de hachís por la ventanilla al huir de la Guardia Civil
  10. 10

    La reapertura de la vía entre Murcia y Albacete puede retrasarse al segundo semestre de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos

El TJUE avala la Directiva europea sobre Salarios Mínimos, pero anula los criterios para fijar esos sueldos