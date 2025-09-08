La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Trabajadores de la fábrica de Mercedes-Benz en Vitoria-Gasteiz E. C.

La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral

El gasto por hora trabajada creció un 5,4% en el segundo trimestre respecto al año pasado y el pago de los salarios, por impacto del SMI, un 5,1%, según el INE

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:44

El incremento de los sueldos por el impacto de las subidas del salario mínimo interprofesional y el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social ... mantienen al alza la escalada del coste laboral. Así lo refleja el Índice de Costes Laborales Armonizado, que mide el coste por hora trabajada bajo estándares europeos- y aumentó un 5,4% en el segundo trimestre -un repunte de 3,5 puntos respecto al trimestre anterior y el mayor aumento desde mediados de 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

