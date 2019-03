El Gobierno retrasa al 1 de abril la ampliación del permiso de paternidad El BOE publica hoy el decreto ley que incluye esta medida estrella en materia de igualdad laboral por el que la baja de los padres pasará de 5 a 8 semanas LUCÍA PALACIOS y PAULA DE LAS HERAS Madrid Jueves, 7 marzo 2019, 10:19

Nuevo revés para esas familias que están a punto de tener a su bebé y esperaban como agua de mayo la medida estrella aprobada el pasado viernes por el Gobierno: la ampliación progresiva del permiso de paternidad hasta las 16 semanas, para equipararlo con el permiso por maternidad: no será hasta el 1 de abril cuando entre en vigor. Así, si en un primer momento se pensó que este Real Decreto entraría en vigor el pasado domingo -al día siguiente de su entrada en vigor, como suele ser habitual-, posteriormente se retrasó al miércoles, después al viernes y ahora se ha aplazado más de tres semanas.

Solo los que sean padres a partir del 1 de abril tendrán esa ampliación de dos semanas de su permiso hasta sumar un total de 8 semanas para el cuidado de su hijo, un permiso que el próximo año se elevará a 12 semanas para, en 2021, equipararse con el de las madres con 16 semanas.

Razones variopintas

Las razones ofrecidas por el Gobierno para argumentar este retraso han sido variadas. El martes, desde el Ministerio de Igualdad que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, se llegó a aducir que al haber aplazado un día la publicación del decreto ley sobre vivienda que también se aprobó el pasado viernes, el BOE iba ya cargado. Entre ese texto que, entre otras cosas, obliga los jueces a informar a los servicios sociales cuando se va a producir un desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, y el decreto de convocatoria de elecciones firmado por el jefe del Ejecutivo, dijeron, no podía meterse más. «El soporte da para lo que da», afirmaron en una explicación desconcertante incluso para miembros del gabinete de Sánchez.

En Moncloa, el mismo martes, apuntaron, sin embargo, otra razón, y señalaron que el texto se estaba «puliendo». En todo caso, aseguraron que el decreto ley quedaría publicado este miércoles, pero tampoco fue así. En vicepresidencia atribuyeron esa nueva dilación a un «error» descubierto la noche previa en el articulado «que no daba tiempo a subsanar». Pero insistieron en que este jueves «sin ninguna duda» aparecerá en el BOE y que, por lo tanto, la ampliación de los permisos de paternidad a ocho semanas este año (dos de ellas obligatorias, en lugar de las cinco semanas voluntarias y dos días obligatorios actuales) entrarían en vigor el viernes, coincidiendo con dl Día de la Mujer Trabajadora, una jornada a la que los socialistas dan una enorme importancia en términos de movilización de su electorado. Sin embargo, finalmente no entrará en vigor hasta el próximo 1 de abril. En esta ocasión, la vicepresidenta ha justificado, durante una entrevista en RNE, este nuevo retraso en la necesidad de conceder mayor tiempo a las empresas para su adaptación.

No obstante, cabe recordar que en 30 días el decreto ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso y, si no lo hace, decaerá, por lo que cabría incluso la posibilidad de que ni siquiera llegara a aplicarse. No obstante, el Gobierno da por seguro que tendrá el apoyo suficiente como para sacarlo adelante.