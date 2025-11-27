La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pedro Sánchez y Óscar López, junto a los líderes de CSIF, Miguel Borra, y UGT Servicios Públicos, Isabel Araque. Efe

Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida

Pedro Sánchez firma con UGT y CSIF un acuerdo que elevará un 11% el salario de más de 3,5 millones de empleados públicos en 2028

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

Los más de 3,5 millones de empleados públicos terminarán el año con una paga extra con la que no contaban de cara a la ... Navidad que rozará los 1.000 euros de media. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó este jueves un acuerdo con UGT y CSIF -al que finalmente no se sumó CC OO- que subirá los salarios de este colectivo un 11% hasta 2028 y que tendrá efecto inmediato en las nóminas de los funcionarios.

