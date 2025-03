Solo una de cada cinco empleadas de hogar recibe indemnización por despido

En España hay más de medio millón de personas trabajando en el sector del empleo del hogar y cuidados, el país con más empleados en ... este ámbito de la Unión Europea. De ellas, el 87% son mujeres y un 70% es de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Los datos, extraídos del informe 'Trabajo invisible y cuerpos rotos' publicado por Oxfam Intermón constatan que el empleo del hogar es un sector «esencial» pero «profundamente precarizado» en España.

Los sueldos medios apenas alcanzan los 1.000 euros al mes, por lo que el 38% de las trabajadoras en este sector declaran tener problemas severos para llegar a fin de mes. El 32% de ellas no están dadas de alta en la Seguridad Social, «lo que limita su acceso a derechos laborales como la cotización por desempleo y las prestaciones correspondientes», advierten desde Oxfam. Además, el 24% de los contratos en el sector son temporales y un 59% de las trabajadoras tienen jornadas parciales, factores que contribuyen a la inestabilidad y la pobreza laboral.

La falta de protección laboral es otra de las preocupaciones: solo cuatro de cada diez trabajadores reciben la indemnización por despido que les corresponde, las enfermedades profesionales no están reconocidas, no son posibles las inspecciones laborales en el lugar de trabajo y no siempre se cumplen las horas de jornada y los descansos pactados, indica el informe.

Impacto en la salud

«Muchas de esas mujeres se ven obligadas a trabajar en régimen de interna haciendo jornadas infinitas y sin tener apenas horas de descanso o días libres, se encuentran solas y sin red familiar que las apoye», dice Nerea Boneta, autora del informe y experta en empleo de hogar y cuidados de Oxfam Intermón. «No son reconocidas ni atendidas por la administración pública, se les niegan derechos tan básicos como el derecho a paro con carácter retroactivo», denuncia.

Además, la ONG indica que estas precarias condiciones laborales impactan directamente en la salud de las trabajadoras del hogar. La encuesta revela que el 91% de ellas han sufrido dolores musculoesqueléticos en el último año, el 66% han experimentado estrés y el 59% ansiedad. En un 74% de los casos necesitan consumir habitualmente analgésicos para afrontar sus jornadas laborales.

Por todo ello, Oxfam Intermón subraya la urgencia de establecer un sistema público y universal de cuidados que garantice plenos derechos a los trabajadores del sector. Entre las medidas planteadas, en colaboración con organizaciones de trabajadores del hogar y cuidados, destacan la equiparación en la indemnización por despido, el control estricto de los límites de la jornada laboral, el reconocimiento de las horas extraordinarias y el derecho a desempleo con carácter retroactivo.