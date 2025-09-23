Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas El SEPE ha publicado en su web esta oferta laboral, enmarcada dentro de la red EURES

Disneyland París es uno de los destinos favoritos tanto de los más pequeños como de los adultos. Por ello, para muchos, formar parte de su plantilla representa una oportunidad única de vivir la experiencia de este emblemático parque temático desde dentro.

Con el propósito de facilitar el acceso a oportunidades laborales en el ámbito internacional, Disneyland Paris, en colaboración con EURES España, llevará a cabo en Valencia y Sevilla un proceso de selección dirigido a personas interesadas en desarrollar su trayectoria profesional en el sector turístico y de servicios. Esta iniciativa se enmarca en los programas de movilidad europea que promueven la empleabilidad, la formación en entornos multiculturales y la adquisición de competencias profesionales de carácter internacional.

EURES (EURopean Employment Services) es una red de cooperación para el empleo y la libre circulación de trabajadores, uno de los principios fundamentales de la Unión Europea (UE), tal como se recoge en los artículos correspondientes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El objetivo de la Red EURES es «prestar servicios a los trabajadores, a los empresarios y a cualquier ciudadano que desee beneficiarse del principio de la libre circulación de personas, proporcionando información y asesoramiento sobre ofertas y demandas de empleo, situación y evolución del mercado de trabajo, así como sobre las condiciones de vida y de trabajo en cada país».

Puestos vacantes

Según ha publicado el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), los perfiles profesionales que se buscan abarcan diversas áreas dentro de la hostelería, el turismo y la atención al cliente. En concreto, se convocan plazas para: camareros, cocineros, barman, empleados polivalentes de restauración, recepcionistas de restaurante, camareras de pisos, recepcionistas de hotel, vendedores de tienda y operadores de atracciones.

Las entrevistas se desarrollarán íntegramente en francés, idioma oficial del parque. El nivel requerido dependerá del puesto (básico, intermedio o avanzado) y será evaluado durante la propia entrevista de selección.

Donde se realizarán las entrevistas

Las entrevistas para los interesados en esta oferta de trabajo se realizarán en Sevilla y en Valencia. En la ciudad hispalense se llevarán a cabo el 14 de octubre en elHotel Meliá Lebreros de Sevilla, mientras que en Valencia será en el SH Valencia Palace Hotel de Valencia.

Condiciones de contratación

Para poder formalizar el contrato, es obligatorio presentar un Documento Nacional de Identidad de un país miembro de la Unión Europea, quedando excluido el NIE como documento válido por sí solo.

Se ofrecen contratos indefinidos o de duración determinada, con una extensión de entre 2 y 8 meses, principalmente en el periodo comprendido entre marzo y octubre. La jornada laboral será a tiempo completo, con 35 horas semanales distribuidas en 7 horas diarias, garantizando dos días libres consecutivos.

La oferta incluye un «salario competitivo» y la posibilidad de alojamiento para empleados, con un coste aproximado de 400 € al mes. Las comidas no están incluidas en el salario, aunque existe un comedor de empresa con menús disponibles por unos 3€. Además, se contempla el reembolso de gastos de transporte, bajo determinadas condiciones, hasta un máximo de 150€.

Para participar en este proceso de selección es imprescindible cumplimentar el formulario de suscripción disponible a través del código QR incluido en el cartel oficial del evento, accesible desde la página del SEPE.