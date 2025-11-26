La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una imagen de archivo. EP

Díaz aparta a la CEOE de la negociación para la ley de prevención de riesgos laborales

Su ministerio denuncia su «actitud dilatoria e inconsecuente» y los empresarios la acusan de una «campaña de deterioro de su imagen»

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

Nuevo choque del Ministerio de Trabajo con la patronal. El departamento dirigido por Yolanda Díaz dio este miércoles por cerrada la negociación tripartita para la ... reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la negociará ahora sólo con CC OO y UGT tras la actitud «inasumible, inconsecuente y de rémora» que ha mostrado la CEOE en esta mesa. Así lo trasladó a la prensa el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras mantener la que ha sido la última reunión de esta mesa tripartita después de casi veinte meses de negociación, algo que desde la organización liderada por Antonio Garamendi «lamentaron».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

