Cuidado si te coges la baja durante el periodo de prueba: esto es lo que puede ocurrir

El contrato de trabajo está plagado de conceptos y condiciones que no siempre son fáciles de comprender. Antes de firmar este documento, hay que asegurarse de conocer plenamente el significado de todos los apartados, los derechos que se tienen como trabajador y las responsabilidades del cargo. En caso de tener alguna duda, es recomendable consultarla con la empresa para obtener toda la información necesaria.

Uno de los aspectos que se debe acordar es el periodo de prueba. Se trata de una temporada que inicia el primer día de trabajo y permite a ambas partes evaluar si el puesto se adecúa a la persona. La empresa de recursos humanos Randstad explica que para la compañía es una oportunidad de asegurarse de que el trabajador tiene las habilidades y aptitudes necesarias, mientras que para el empleado es una ocasión para valorar si le gustan las funciones y si se siente cómodo.

La duración del periodo de prueba depende del tipo de contrato, el sector y el convenio, entre otros factores. No obstante, el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que, «en defecto de pacto en convenio, la duración no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores». En las empresas de menos de 25 empleados no podrá superar los tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados. En el caso de los temporales que duren hasta seis meses, deberá tener un máximo de un mes.

¿Qué pasa si un empleado coge la baja?

El trabajador tiene derecho a solicitar una baja médica si sufre una enfermedad o accidente aunque esté en el periodo de prueba. Si esto ocurriera, la empresa puede optar por distintas vías. El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores señala que la incapacidad temporal interrumpe su cómputo «siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes». Misma situación en caso de nacimiento, adopción o acogimiento, entre otras circunstancias.

Esto quiere decir que, por lo general, se suspende mientras dure la incapacidad laboral y se reanudará una vez que el trabajador se reincorpore. Sin embargo, la empresa también puede optar por seguir contabilizando estas jornadas, si así lo acuerda con el empleado. Esto debe quedar claro en el contrato o mediante un acuerdo explícito para que se tenga constancia.

Uno de los mayores temores es el despido. Cabe recordar que, una baja médica no puede ser en sí misma motivo de despido, ya que sería ilegal. No obstante, sería válido si la compañía aporta otros motivos. En concreto, la ley acepta los despidos objetivos, disciplinarios y por cierre de la empresa. Por lo tanto, no se puede despedir a alguien simplemente por estar de baja. Tendrían que aportarse otras razones para que fuera legal.