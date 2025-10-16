La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

RC

Los españoles señalan que ahorran casi tres horas al día en el trabajo gracias a la IA

Ocho de cada diez empleados nacionales creen que esta tecnología creará más puestos que los que destruirá

J. González

Jueves, 16 de octubre 2025, 16:55

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una compañera más en el trabajo. Desde las herramientas generativas como ChatGPT, Perplexity o Gemini, hasta los ... algoritmos capaces de procesar cantidades ingentes de datos. El temor a que «robe» el empleo se ha transformado en un aliado para hacer la jornada laboral menos tediosa y más eficiente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

