El evento donde se ha presentado la campaña. THADERCONSUMO

Thader Consumo presenta una campaña sobre consejos para el consumo en el Black Friday

La organización la ha expuesto este viernes en la Cámara de Comercio de Murcia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 15:42

Thader Consumo presentó su nueva campaña informativa 'Consejos para evitar tener un Black Day' este viernes en la Cámara de Comercio de Murcia. Esta iniciativa tiene como objetivo concienciar a los consumidores sobre los riesgos de las compras impulsivas y las estafas online durante el Black Friday.

La campaña incluye la distribución de flyers informativos, un vídeo divulgativo en redes sociales y una campaña a pie de calle en centros comerciales de Murcia, Cartagena y San Javier, donde se ofrecerá información directa a los ciudadanos. Además, se impartirán talleres formativos a las Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios federadas con el fin de fortalecer la educación en consumo y la prevención de fraudes.

Entre los principales consejos que promueve Thader Consumo se encuentran, analizar tus necesidades y evitar las compras compulsivas; Comprobar los precios de los productos con anterioridad; Desconfar de las ofertas de última hora o de las que prometen 'pocas unidades'; No olvidar el valor del comercio físico y de proximidad; Denunciar cualquier irregularidad o fraude detectado.

La Federación advierte del alarmante incremento de estafas digitales detectadas durante estas fechas, con tiendas online falsas, productos inexistentes y enlaces maliciosos que buscan robar datos personales o bancarios. Estas prácticas, cada vez más sofisticadas, ya se denunciaron en 2024 ante la Dirección General de Consumo de la Región de Murcia para su seguimiento y control.

