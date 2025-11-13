Renfe vuelve a estar obligada a indemnizar a los viajeros por retrasos de 15 minutos en los AVE El Congreso aprueba la enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que recupera las compensaciones previas al cambio que hizo la operadora pública en 2024

Renfe tendrá que volver a indemnizar a los pasajeros por los retrasos de más de 15 minutos en sus trenes de alta velocidad (AVE) pese ... a haber modificado sus criterios de puntualidad en julio de 2024. Esta es una de las seis enmiendas que han salido adelante este jueves en el Pleno del Congreso de las 80 introducidas por el PP a la Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno y que en la práctica supondrá que la operadora pública tenga que volver a su compromiso de puntualidad anterior.

El pasado 1 de julio de 2024 Renfe modificó sus acuerdos de puntualidad y decidió devolver el importe íntegro del billete de AVE, Avlo y Alvia a los viajeros que sufrían un retraso de más de 90 minutos, en lugar de los 30 minutos establecidos hasta ese momento. Además, la indemnización por el 50% del precio del billete se comenzó a dar a aquellos viajeros de trenes con retrasos de más de 60 minutos, en vez de 15. Por tanto, al recuperar los criterios anteriores, los pasajeros a los que su AVE se les retrase 15 minutos volverán a obtener la mitad del ticket, y los que sufran una demora de 30 minutos recuperarán el importe completo.

