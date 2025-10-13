La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Banco de Suecia les otorga el galardón «por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación»

J. A. G.

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 11:51

Comenta

El Banco de Suecia ha otorgado el Premio Nobel de Economía a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt «por haber explicado el crecimiento económico ... impulsado por la innovación». En un comunicado, el organismo indica que la mitad del premio la entrega a Mokyr, que «supo identificar los requisitos para el crecimiento sostenido mediante el progreso tecnológico», y, la otra mitad conjuntamente a Aghion y Howitt por «la teoría del crecimiento sostenido mediante la destrucción creativa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana
  7. 7 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  8. 8

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  9. 9 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»
  10. 10

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt

El Premio Nobel de Economia 2025 a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt