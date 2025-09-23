La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un autobús municipal de Madrid. Archivo

Sindicatos y patronal solicitan la jubilación anticipada de los conductores de autobuses

Las bajas laborales en el colectivo se duplican en apenas cuatro años y su duración media roza los 60 días, 13 más que la media

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:06

Tres meses después de que se publicara oficialmente el nuevo reglamento, los sindicatos y la patronal han dado un paso al frente y se han ... unido para solicitar de forma conjunta la jubilación anticipada de los conductores de autobuses sin penalización por tratarse de una profesión de especial dureza y penosidad, una petición que se hace en un escenario de imparable crecimiento de las bajas laborales en este colectivo: en apenas cuatro años se han duplicado, según un informe elaborado por la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

