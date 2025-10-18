No todos los pensionistas recibirán la paga extra de Navidad: comprueba si estás entre ellos En España, la mayoría percibe sus prestaciones en 14 pagas al año, aunque hay algunas excepciones

Se acerca el fin del año y muchos pensionistas ya piensan en cuándo van a recibir su paga extra de Navidad. A diferencia de los trabajadores, que suelen percibir esta cantidad a finales del mes de diciembre, quienes cobran una pensión reciben este 'extra' con antelación. Por lo general, el ingreso se realiza entre el 22 y el 26 de noviembre. Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán una cantidad doble en esta ocasión, ya que depende del tipo de pensión y del régimen en el que estén inscritos.

En España, casi todos los pensionistas perciben sus prestaciones en 14 pagas anuales, correspondientes a 12 mensualidades ordinarias y dos pagas extraordinarias, que se abonan en junio y noviembre.

Qué pensionistas no cobrarán la paga extra de Navidad

Las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, tanto por incapacidad permanente como por muerte y supervivencia (viudedad, orfandad o pensión a favor de familiares), se abonan únicamente en 12 mensualidades. En estos casos, las pagas extraordinarias no desaparecen, sino que están prorrateadas dentro de las mensualidades ordinarias, lo que significa que el pensionista recibe la misma cantidad anual, pero distribuida de forma diferente.

Esto implica que quienes perciben pensiones derivadas de contingencias profesionales no cobran una paga extra en verano ni en Navidad, pero sí reciben una cuantía mensual ligeramente superior al resto de pensionistas. De esta forma, su poder adquisitivo no se ve afectado.

Por el contrario, cuando la incapacidad permanente o la pensión de viudedad u orfandad se deriva de una enfermedad común o accidente no laboral, el sistema sí contempla el abono en 14 pagas, al igual que sucede con las pensiones contributivas y no contributivas de jubilación e invalidez.

Por qué en estos casos se cobra en 12 pagas

La razón por la que las pensiones derivadas de accidentes laborales o enfermedades profesionales se pagan en 12 mensualidades está directamente relacionada con la forma en que se calcula su base reguladora. En estos casos, las pagas extraordinarias ya se incluyen en el cálculo de la base, de manera que el importe mensual resultante ya contempla la parte proporcional de las extras.

El procedimiento de cálculo de la base reguladora tiene en cuenta los salarios del año anterior al accidente o enfermedad, incluyendo el salario base, la antigüedad, las pagas extraordinarias, los beneficios, las retribuciones complementarias y las horas extraordinarias. Todos estos conceptos se suman y se dividen entre 12, lo que genera una base mensual que ya incorpora el equivalente a las dos pagas adicionales.

Una vez obtenida la base reguladora, se aplica el porcentaje correspondiente según el grado de incapacidad:

-100% en caso de incapacidad permanente absoluta,

-55% en caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual,

-75% en el caso de incapacidad total cualificada, que beneficia a los mayores de 55 años con dificultades para acceder a un nuevo empleo.

En los supuestos de gran invalidez, se añade un complemento económico, calculado a partir de la base mínima y la última base de cotización, destinado a cubrir la necesidad de asistencia de otra persona.

De igual manera, las pensiones de viudedad y orfandad derivadas de accidentes laborales se calculan considerando las pagas extraordinarias dentro de la base reguladora, motivo por el cual también se abonan en 12 mensualidades.

