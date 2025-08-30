La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Óscar López. Archivo

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

El ministro se borra del evento in extremis después de que Transformación Digital tumbara sin previo aviso un contrato de Red.es y Telefónica, valorado en 10 millones, para trabajar con equipos de la firma china

Edurne Martínez
José A. González

Edurne Martínez y José A. González

Madrid

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:05

Baja de última hora en la agenda del trigésimo noveno Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones, organizado por Ametic, la asociación representante del ... sector de la industria digital en España. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha declinado su participación horas después de que se conociera que su departamento, sin comunicarlo a las partes, cancelara un contrato entre Red.es, Defensa y Telefónica con equipos de Huawei.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Francia un implicado en la agresión de Torre Pacheco por saltarse orden de no salir de España
  2. 2 Reabren el túnel de Ronda Norte en Murcia tras cerrarlo por la inundación de un carril
  3. 3

    Recta final para la estación del AVE en Murcia: estará concluida este año y entrará en servicio en 2026
  4. 4 Cerco a los fondeos en la isla del Cievo tras el anuncio de un botellón de «cierre de verano»
  5. 5

    Examinan una casa de Mazarrón en busca de los dos ecuatorianos desaparecidos
  6. 6 Detenido tras robar y lanzar un perro a un menor en Cieza
  7. 7

    Los chiringuitos calculan pérdidas de hasta un 30% al cierre de la temporada alta de verano
  8. 8

    El consejero Pedreño confirma la contaminación cruzada como origen de la salmonelosis en el Cavanna de La Manga
  9. 9 El Cavanna de La Manga cierra sus comedores y se mantiene solo en régimen de alojamiento
  10. 10 Muere Josefa Martínez, la mujer que recibió la primera dosis de la vacuna contra covid en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei

Óscar López cancela su asistencia al mayor foro de digitalización tras la polémica por un contrato con Huawei