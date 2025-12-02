La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gran comercio en la Gran Vía de Madrid. EFE

La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

El organismo anima al Gobierno a aprovechar el tirón del empleo y los fondos europeos para acelerar la consolidación fiscal y sanear las cuentas públicas

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:00

Comenta

Las buenas cifras macroeconómicas que está registrando España son evidentes. La previsión del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) es muy positiva y la ... OCDE calcula que la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,2% el que viene. Sin embargo, la organización con sede en París insta a España a utilizar esta buena evolución del PIB, pero también del mercado laboral y de los fondos europeos, para dar un empujón a la reducción del déficit público previsto por el Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pastelería de la Región de Murcia gana el premio al Mejor Panettone Clásico de la Península
  2. 2 Arrestado por asestar varias puñaladas a un hombre para robarle la pensión en Cartagena
  3. 3

    Locura total por el Efesé-Murcia: los granas agotan sus entradas y en Cartagena se venden 5.000
  4. 4 Francisco Martínez Ruiz, nuevo presidente del Real Murcia Club de Tenis 1919
  5. 5 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del lunes 1 de diciembre de 2025
  6. 6 El Consejo de Ministros desbloquea el Arco Norte de Murcia y licitará la primera fase
  7. 7 Estas son las plazas por especialidades en las próximas oposiciones de maestro en la Región de Murcia: Infantil roza las 400
  8. 8 Hallan el cadáver de un hombre en el río Segura próximo al Puente de Levante de Orihuela
  9. 9 Detienen a dos experimentados delincuentes por robar productos caros en supermercados del Noroeste de la Región de Murcia
  10. 10

    Ni los jóvenes ni los inmigrantes cubrirán el relevo de la avalancha de jubilaciones del baby boom

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit

La OCDE insta a España a recortar las ayudas temporales y enfocarse en reducir el déficit