Torre de red eléctrica en Bilbao efe

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado

Este cuello de botella se ha traducido en una pérdida de inversiones de 60.000 millones por no poder atenderse las peticiones de conexión de la industria electrointensiva y los centros de datos

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:01

El 83,4% de las redes está completamente saturado en España. Esta es la fotografía que arroja el mapa de la capacidad disponible en esta ... infraestructura y que ha revelado este martes Aelec, la patronal que representa los intereses de Iberdrola y Endesa entre otras compañías, a instancias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que se traduce en un embotellamiento sin precedentes «que impide conectar nueva demanda en esos nudos», ha informado la asociación.

Colapso en la red: el 83% de los nudos de la red de distribución de electricidad está saturado