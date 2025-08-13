Si tienes un contrato temporal, también tienes derecho a vacaciones: estos son los días que te corresponden Estos trabajadores tienen los mismos derechos que los indefinidos, como estar cubiertos por la Seguridad Social, recibir un trato y salario igualitarios o el periodo de descanso

El verano es la época en la que los trabajadores suelen disfrutar de más tiempo de vacaciones. Según el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, cada empleado tiene derecho a dos días y medio de descanso por cada mes trabajado, es decir, 30 días al año. Sin embargo, hay algunas cuestiones relacionadas con este periodo de descanso que pueden generar dudas entre los empleados, como si la empresa puede cancelar las vacaciones, si puede imponer un periodo concreto o si los trabajadores con contrato temporal tienen derecho a disfrutarlas.

Según señala el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un contrato temporal es aquel que establece una relación laboral entre la empresa y la persona trabajadora por un tiempo determinado. «Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario que se especifique con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista», indican. Además, este contrato puede celebrarse tanto a jornada completa como parcial.

También es importante tener en cuenta que estos trabajadores tienen los mismos derechos que los indefinidos, como estar cubiertos por la Seguridad Social o recibir un trato y salario igualitarios. Y, por supuesto, esto incluye las vacaciones.

Los empleados con contrato temporal, en muchas ocasiones, renuncian o no solicitan sus vacaciones pensando que no les corresponden, pero nada más lejos de la realidad.

¿Cuántos días de vacaciones te corresponden si tienes un contrato temporal?

Según el sindicato USO, los trabajadores, independientemente del tipo de contrato, generan 2,5 días de vacaciones por cada mes trabajado. Por ejemplo, si trabajas en una empresa durante tres meses, te corresponderían 7,5 días de vacaciones.

Además, según el Estatuto de los Trabajadores, los empleados temporales tienen derecho a un mínimo de 20 días hábiles de vacaciones al año, aunque esta cifra puede variar en función de la duración del contrato. Los trabajadores que permanezcan un año completo en la empresa tendrán derecho a 30 días naturales de vacaciones. Aquellos con un contrato inferior al año disfrutarán de los días que les correspondan según el tiempo trabajado.

¿Cuándo puedes cogerte esos días de vacaciones?

Esto dependerá del convenio colectivo o de lo que acuerdes con la empresa. Por ejemplo, si la empresa justifica razones organizativas o productivas de peso, o si existe un cierre colectivo pactado, podrá imponer ciertos periodos vacacionales.