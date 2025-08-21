La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, caminan juntos, antes de la conferencia anual sobre política monetaria de la Fed de Kansas City, en Jackson Hole, Wyoming Reuters

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

El diagnóstico que haga Powell este viernes en el evento de banqueros centrales en Jackson Hole marcará la deriva de la política monetaria a nivel global

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 21 de agosto 2025, 17:53

El futuro de la política monetaria global se decide en las Montañas Rocosas. Jackson Hole, en el idílico valle de Wyoming (EE UU), es el ... escenario en el que todos los agostos por estas fechas acoge la reunión informal de los principales banqueros centrales del mundo durante cuatro días para abordar asuntos que influyen en la economía global y se lanzan distintos mensajes en clave de política monetaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Recomiendan no beber agua del grifo en dos urbanizaciones de Murcia por analíticas ligeramente anormales
  2. 2

    Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París
  3. 3 El alcalde de Las Torres de Cotillas desmiente a Vox y niega el veto a un rezo islámico en el polideportivo
  4. 4

    El Tribunal de Cuentas apunta otra vez al agujero «financieramente insostenible» del SMS
  5. 5

    La infección cutánea que se dispara en verano: «Se ha contagiado toda la familia»
  6. 6

    La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»
  7. 7 Dos arrestadas por agredir a un médico, un celador y un vigilante de seguridad en Cieza
  8. 8 El error que puedes cometer al comprar un billete de avión y que puede dejarte en tierra
  9. 9

    La zona del soterramiento en Murcia ganará decenas de plazas de aparcamiento este otoño
  10. 10 Encuentran nuevos ejemplares sin censar de nacra en el Mar Menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump

Los mercados aguardan señales de Powell ante un recorte de tipos por las presiones de Trump