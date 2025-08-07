El mercado ignora las amenazas de Trump y las Bolsas europeas abren con subidas

El nuevo orden comercial ha empezado. El 7 de agosto era la fecha marcada por el presidente estadounidense Donald Trump para la entrada en vigor ... de la nueva ronda de aranceles al resto de los países pero los mercados financieros han encajado sin sorpresas las últimas amenazas aracencelarias del líder republicano.

Pese al escenario de incertidumbre que prevalece de fondo, los índices bursátiles miran a otro lado cotizan con alzas. El Ibex-35 se anota en la apertura un 0,4% y apunta al nivel de los 14.600 puntos que supondría renovar máximos de 2008. Ayer la referencia española cerró en los 14.536 puntos tras repuntar un 0,9%, su nivel más alto en 2025 y que no tocaba desde enero de 2008, unos meses antes de que estallara la crisis financiera. El resto de Bolsas europeas mantienen el mismo tono positivo. El Dax alemán repunta un 0,1% hasta rozar la marca de los 24.000 enteros. El Cac-40 francés suma un 0,2% y el Ftse Mib italiano inicia la jornada con un 0,3%. El único selectivo que se desmarca de las alzas en el Viejo Contiente es la Bolsa londinense a la espera de que el Banco de Inglaterra cumpla con lo que espera el consenso de mercado y baje los tipso de interés del 4,25% al 4%.

«Es medianoche. Miles de millones de dólares en aranceles están fluyendo a los Estados Unidos de América», ha anunciado el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje en su red social Truth Social. Pese a los acuerdos pactados con distintos países -entre ellos, la Unión Europea-, Trump no afloja en su ofensiva y este miércoles anunció en lo que respecta a los microchips una tasa del 100% del precio a las importaciones.

Pero al igual que ha sucedido con los últimos anuncios de Trump, el líder republicano también anunció una exención para aquelas empresas, como Apple, que tengan inversiones en Estados Unidos. La tecnológica capitaneada por Tim Cook tiene la intención de ir retornando la producción a tierras americanas. En el caso de China, con quien Washington mantiene abierta las conversaciones con el fin de alcanzar un acuerdo.

El activo que sí está reflejando las últimas novedades en materia comercial es el del petróleo. Trump ha amenazado con fijar un arancel más alto para castigar su compra de petróleo ruso, como ya pasó ayer con India. Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, corta sus últimas caídas, y recupera los 68 dólares.