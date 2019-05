El Ibex-35 mantiene el rebote al cierre, pero deja escapar los 9.200 puntos Acerinox encabezó las ganancias del selectivo, con un repunte del 2,63% | IAG fue el peor, con un recorte del 2,14% CRISTINA VALLEJO Viernes, 24 mayo 2019, 18:55

El rebote europeo se mantuvo hasta el final de la sesión, y eso que en Wall Street, en los últimos momentos de negociación de las Bolsas del Viejo Continente, las subidas llegaron a estar a punto de borrarse (aunque luego volvió a remontar). Así, el Ibex-35 terminó el día con una revalorización del 0,66%, hasta los 9.174,6 puntos. Con todo y con eso, esta semana tan turbulenta marcada por el recrudecimiento de la guerra comercial acaba en el selectivo español con un recorte del 1,14%.

El Ftse Mib de Milán fue el mejor de la sesión, con un ascenso del 1,19%, seguido del PSI-20 de Lisboa, que se anotó un 0,78%. El Cac 40 francés se apuntó un 0,67%, y el Dax alemán, alrededor de medio punto porcentual.

En la semana, recortes generalizados y mayores en otros índices europeos que en el doméstico: el peor fue el Ftse Mib de Milán, que borró un 3,46% de su valor, mientras que el Cac 40 francés cayó un 2,24% y el Dax alemán, un 1,86%.

El gran foco de atención de estas cinco últimas sesiones estuvo en el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, en este caso en las carnes de Huawei: en un primer momento pareció que esta misma semana arrancaba el veto americano a la firma china de móviles, lo que generó un gran nerviosismo en el mercado por sus potenciales consecuencias en el conjunto del sector tecnológico; después Trump decidía concederle una tregua de tres meses; y las últimas noticias apuntan la posibilidad de que la disputa alrededor de Huawei podría incluirse en las negociaciones bilaterales del presidente estadounidense y su homólogo chino, lo que ha calmado un poco los ánimos.

Valores del Ibex-35

Menos de un tercio de valores del Ibex-35 terminó la última jornada de la semana con pérdidas. IAG fue el que más cayó, con un descenso del 2,14%. Mediaset se colocó a continuación, con un recorte del 1,13%. Después, Cie Viscofán e Indra, que se dejaron alrededor de un 0,4%. Entre los valores a la baja, además, un par de bancos, Sabadell y CaixaBank, que retrocedieron alrededor de un 0,15%.

Acerinox encabezó los ascensos, con una subida del 2,63%. También con ganancias de más de dos puntos porcentuales, Enagás, Iberdrola y Merlin Properties. Y con subidas de más de un 1%, Mapfre, Endesa, Siemens Gamesa, Colonial, Meliá, Acciona, ArcelorMittal, Ferrovial y BBVA.

En la semana, Iberdrola fue el valor más rentable, con una subida del 3,30%. IAG se colocó en el otro lado de la tabla, con un recorte del 8,56%.

El foco en EE UU y en el Reino Unido

Posiblemente, si la Bolsa americana se vino abajo, para a continuación recuperarse, una vez habían cerrado las plazas del Viejo Continente, fue porque los inversores no querían asumir muchos riesgos, teniendo en cuenta que Wall Street se toma el lunes de vacaciones y en estos tres próximos días puede suceder de todo en lo que a la guerra comercial se refiere, el asunto que tiene en vilo a los inversores. Al ánimo de la Bolsa neoyorkina también le pudo afectar una agenda económica no muy favorable: los pedidos de bienes duraderos cayeron más de lo esperado.

Otro mercado que permanecerá cerrado el próximo lunes es el londinense. El Ftse 100 británico cerró la jornada de hoy con un comportamiento muy parecido al del resto de Europa. Ello, coincidiendo con el anuncio de la dimisión de la primera ministra, Theresa May, que se hará efectiva el próximo 7 de junio.

Ahora, la gran incertidumbre, tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea y para los mercados, es quién vendrá a sustituir a May como líder de los conservadores y como primer ministro británico. Boris Johnson podría ser uno de los más peligrosos, puesto que si bien defiende un Brexit pragmático, no descarta la posibilidad de una salida de la Unión Europea sin acuerdo: «El camino para conseguir un buen acuerdo es prepararse para una situación de no acuerdo», afirmó Johnson en un discurso en Suiza. La desaparición de May al frente del Gobierno británico es posible que eleve el riesgo de un Brexit desordenado.

Divisas, bonos y materias primas

En el mercado de divisas, la libra esterlina ganaba posiciones frente al billete verde. Aunque ésta no era una excepción: todas las monedas del G-10 se apreciaban frente al dólar. El euro avanzaba un 0,17%, hasta alcanzar el nivel de 1,12 unidades.

En el mercado de deuda, no había indicios de una recuperación de las rentabilidades de los bonos. El interés del título americano a diez años se mantenía en el 2,32%. El de su comparable alemán, en el -0,12%. Muy a la baja se movían los rendimientos de los títulos de la periferia: el del bono español a diez años marcaba otro mínimo histórico en el 0,82%; el del italiano retrocedía desde el 2,63% hasta el 2,54%.

El petróleo tampoco intentaba el rebote después de que viviera ayer su peor sesión desde el pasado diciembre, al bajar entre un 4% y un 6%. Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,16%, hasta los 67,65 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se dejaba otro 0,35%, hasta los 57,71 dólares.

El precio de la onza de oro, mientras tanto, se encontraba prácticamente plana en el entorno de los 1.285 dólares.