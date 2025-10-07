La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan un cadáver maniatado en el maletero de un coche aparcado frente a un bar en Lorca
Efe

Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

La retribución media de los consejeros aumentó un 5,2% en 2024 hasta los 425.000 euros, según el informe anual de la CNMV

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 7 de octubre 2025, 18:42

Comenta

La brecha salarial entre las cúpulas de las empresas del Ibex-35 y sus empleados se amplía. El salario de los consejeros ejecutivos de las ... grandes cotizadas españolas fue 55 veces superior a la media de sus trabajadores, dos puntos más que el ejercicio anterior, según el informe anual de remuneraciones publicado este martes por la CNMV.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  3. 3 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  4. 4

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  5. 5 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  6. 6 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  7. 7 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  8. 8

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes
  9. 9 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  10. 10 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados

Los ejecutivos del Ibex cobran 55 veces más que sus empleados