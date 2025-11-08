La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotoilustración: El Correo

Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk

Perfil ·

La 'señora de General Motors', la ejecutiva más poderosa del mundo, quiere dominar el mercado de los coches eléctricos y los autónomos

Izaskun Errazti

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

El destino de Mary Barra estaba escrito. Criada en el estado de Michigan, la cuna del automóvil estadounidense, e hija de un trabajador con casi ... cuatro décadas de experiencia en la industria automotriz, se enamoró de los coches casi sin darse cuenta. Y empezó su carrera desde la cola para llegar a lo más alto. Esta es la historia de la ejecutiva más poderosa del mundo, la CEO de la mítica General Motors (GM), conocida por conducir algunos de los modelos más audaces de la compañía durante los fines de semana y empeñada en dominar el mercado de los vehículos eléctricos y los autónomos en dura competencia con Elon Musk. Ella, que el pasado año se embolsó un salario de 29 millones de dólares, representa la antítesis del fundador de Tesla, al que se ha propuesto adelantar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  4. 4 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  5. 5 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  6. 6 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  7. 7 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  8. 8 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 7 de noviembre de 2025
  10. 10

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk

Mary Barra, la CEO que busca adelantar a Musk