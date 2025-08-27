La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Planta de Stellantis en Figueruelas. EFE

La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035

La patronal de los fabricantes consiguió a principios de año que la UE revisara la normativa de emisiones. El 12 de septiembre se reunirán

José A. González

José A. González

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:05

La industria automovilística europea se planta ante Bruselas. Los fabricantes y proveedores del sector han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, ... Ursula von der Leyen, en la que reclaman revisar los planes comunitarios de descarbonización y, en particular, la prohibición de la venta de vehículos de combustión prevista para 2035.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras desplomarse en una playa de Mazarrón
  2. 2 Beniel se vuelca con Julia, la joven a la que se le paró el corazón en un semáforo al salir del instituto en Murcia
  3. 3

    Canadá descarta comprar 12 submarinos a Navantia
  4. 4

    La alta temperatura del Mediterráneo aboca a la Región de Murcia a un otoño de riesgo por dana: «Los cauces y avisos tienen que estar listos»
  5. 5 Golpe a un grupo de Murcia y Ricoter que hacía 'vuelcos' con fusiles de asalto y simulando ser policías en Murcia y el Valle de Ricote
  6. 6 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  7. 7 Una joven de Molina de Segura pide donativos para tratar sus tres enfermedades raras: «Mi vida se limita a sobrevivir al dolor»
  8. 8 Los primeros análisis apuntan a la contaminación cruzada como origen del brote de salmonelosis en La Manga
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy martes 26 de agosto de 2025
  10. 10 La autopsia descarta el homicidio en la muerte de un subinspector de la Policía Nacional en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035

La industria del motor presiona por carta a Bruselas para acabar con la prohibición de coches de combustión en 2035