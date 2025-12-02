Lotería de Navidad 2025: cuánto dinero se queda Hacienda y cómo cobrar si se comparte décimo Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no hay que incluirlos en la declaración de la Renta

Cada año, por estas fechas, se repiten las mismas dudas entre los grupos de amigos y familiares que deciden comprar y compartir un décimo de la tradicional lotería de Navidad. «Y si toca, ¿cuánto se queda Hacienda?». La respuesta es sencilla y no hay ningún cambio respecto al año pasado. Los premios inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de impuestos y no se paga nada a la Agencia Tributaria. A partir de esa cantidad, se aplica una retención del 20% únicamente sobre lo que exceda ese umbral.

¿En qué se traduce en la práctica? Si te toca el Gordo, los primeros 40.000 euros están libres y sobre los 360.000 euros restantes se retiene el 20%, es decir, 72.000 euros para Hacienda y 328.000 para el ganador. En el segundo premio, de 125.000 euros, se tributan 85.000 y la retención asciende a 17.000, por lo que el premiado recibe 108.000. El tercer premio, de 50.000 euros, queda en 48.000 tras descontar los 2.000 correspondientes al 20% de los 10.000 que sí tributan. El resto de premios del sorteo no llevan retención al no superar los 40.000 euros.

En los décimos compartidos, los 40.000 euros exentos deben repartirse proporcionalmente entre todos los participantes y es imprescindible que figuren identificados en el momento del cobro. Si la persona que acude al banco como titular reparte después el dinero sin haber declarado previamente a los demás, podría enfrentarse al impuesto de donaciones. Para evitarlo, basta con que los beneficiarios acudan juntos o identificarlos formalmente para evitar problemas.

«Los premios de la Lotería de Navidad no tienen repercusión en la base imponible del IRPF o, lo que es lo mismo, no hay que incluirlos en nuestra declaración de la Renta. Sin embargo, sí que deben declararse los posibles rendimientos que este dinero conseguido les pueda generar a los ganadores, como por ejemplo los intereses bancarios», afirma Aitor Fernández, experto fiscal de TaxDown.

Plazo para cobrar

El plazo para cobrar un décimo premiado es de tres meses. Pasado ese tiempo, la cantidad no reclamada pasa a Hacienda. Los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta oficial; los superiores requieren acudir a un banco o caja de ahorros para recibir el pago mediante cheque o transferencia. Si el décimo se compró por internet, el premio se ingresa directamente en la cuenta del usuario.

Si el décimo está deteriorado pero es identificable, Loterías y Apuestas del Estado lo analiza y paga el premio. Si está muy dañado, se envía a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para un examen más exhaustivo. La recomendación es no manipularlo. En caso de robo, el proceso exige presentar denuncia, avisar a Loterías para bloquear el décimo y esperar a que se determine la propiedad. Fotografías, participaciones o mensajes pueden servir como prueba.

Por último, la normativa prohíbe la reventa de décimos sin autorización. Solo pueden venderlos las Administraciones de Lotería o sus vendedores autorizados y, aun en ese caso, el precio no puede superar los 24 euros por décimo. La reventa irregular, especialmente cuando está asociada a intentos de blanqueo de dinero, puede acarrear sanciones elevadas.