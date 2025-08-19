La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Apagón en la corona metropolitana de Barcelona el 28 de abril EFE

Los expertos europeos emitirán su informe sobre el apagón el 3 de octubre

Los analistas de Entso-e avanzan que la fase de recopilación de datos está «casi completada» pese a las «dificultades» para recopilar información por parte de las distribuidoras y empresas de generación

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 19 de agosto 2025, 14:18

El grupo de expertos de Entso-e (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad) tiene previsto publicar el 3 de octubre ... su informe del histórico apagón que sufrió la Península Ibérica, según avanzó este martes tras haber celebrado su quinta reunión desde que se produjo el cero energético el 28 de abril. En esta última actualización, se detalla que fase de recopilación de datos se encuentra «casi completada» lo que sentará las bases para «un informe exhaustivo las causas de este incidente excepcional y sin precedentes en el sistema eléctrico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final de la ola de calor en la Región de Murcia ya tiene fecha: los termómetros caerán diez grados y volverá la lluvia
  2. 2 Declarados varios incendios en Cieza, Moratalla y Abarán tras la caída de rayos
  3. 3 Polémica en Cabo de Palos por los insultos a Pedro Sánchez durante la celebración de la cucaña
  4. 4 El último día de la ola de calor se ceba con la Región de Murcia: estas son las localidades que superan los 44 grados
  5. 5 «Es el momento de poner ese punto final»: Mari Carmen Moreno deja la alcaldía de Águilas y abandona la política
  6. 6 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  7. 7 Carlos Alcaraz, campeón en una final fugaz en Cincinnati
  8. 8 Estas son las calles que se quedarán sin luz entre el 18 y el 22 de agosto en la Región de Murcia
  9. 9 Arrestada por golpear en la cara a un médico en Urgencias del hospital de Molina
  10. 10 Largas colas en el Mudem de Molina para conseguir las últimas entradas para el B-Side

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los expertos europeos emitirán su informe sobre el apagón el 3 de octubre

Los expertos europeos emitirán su informe sobre el apagón el 3 de octubre