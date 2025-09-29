La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paneles solares y molinos de viento en Guadalajara. Antonio López

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

El 'cero eléctrico' hizo reformular los planes de Red Eléctrica y España pasó de proporcionar un 65% de la energía desde fuentes renovables a solo el 54%

Edurne Martínez
Cristina Cándido

Edurne Martínez y Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:11

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  2. 2 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  3. 3 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  4. 4 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  5. 5 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  6. 6 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  7. 7

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  8. 8

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  9. 9

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  10. 10

    Feijóo avanza en la Región de Murcia que su plan del agua destinará 40.000 millones e incluirá los trasvases

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE