España reduce diez puntos el uso de renovables desde el apagón y se sitúa por primera vez por debajo de la UE

El 28 de abril se produjo el gran apagón en España y los planes del Gobierno en el uso de las energías renovables cambió por ... completo. España ha pasado de proporcionar el 65% de la energía desde fuentes de energías renovables en el mes de abril a solo el 54% en junio, último mes con cifras oficiales, según los datos que publica este lunes la oficina estadística europea, Eurostat. Red Eléctrica comenzó con su 'modo reforzado' a partir del mes de mayo e inyectó al sistema más fuentes de energía no renovable como gas natural o nuclear para dar más estabilidad a la red y no volver a caer en un apagón como el que dejó a oscuras a prácticamente toda la Península Ibérica a final de abril.

España ha sido históricamente uno de los países de la UE con mayor porcentaje de energías renovables en su sistema, pero el apagón cambió la dinámica y en junio por primera vez la media europea superó a la de nuestro país. Mientras que en abril España superaba a la UE en más de doce puntos (de un 51,8% de porcentaje de energías renovables en la UE a un 64,8% en España), en junio la media europea se situó en 54,7% de uso de renovables frente al 54,4% en España.

En Portugal, donde también sufrieron los efectos del apagón, el porcentaje de energías renovables ha caído en gran medida. Mientras que el país vecino usaba un 91,7% de renovables, en junio el nivel se desplomó al 80,4%, más de once puntos de diferencia. El país luso también ha variado el mix energético que aporta al sistema para garantizar el suministro después del suceso del 28 de abril.

Al comparar el uso de energías renovables en el sistema con los datos de hace un año, tanto la UE como las principales potencias europeas han aumentado la aportación de energía solar, hidráulica o eólica, mientras que España la ha reducido en cinco puntos. Así, en la media de la UE la energía renovable aportaba un 51,8% al total del suministro en junio de 2024, mientras que este año el porcentaje ascendió al 54,7%. Sin embargo, en España cayó del 59,7% en junio del año pasado, al 54,4% este ejercicio.