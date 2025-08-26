La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bomberos forestales en un incendio de la provincia de Lugo. EFE

España pierde 2.700 bomberos en solo un año pese al alza de incendios, mientras que suben en la UE

El gasto público en prevención ha aumentado un 60% en diez años, pero sigue por debajo de la media europea

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 26 de agosto 2025, 14:44

España tiene 2.700 bomberos menos que hace un año pese a que los incendios cada vez están haciéndose más comunes y virulentos en nuestro ... país. Los datos publicados este martes por la oficina europea Eurostat revelan que España contaba con 39.400 profesionales a cierre de 2024, lo que supone 2.700 menos que los 42.100 efectivos que se contabilizaban al término de 2023 en esta misma estadística. Nada que ver con los datos de la Unión Europea (UE), que año tras año ha ido aumentando el número de bomberos en sus plantillas, hasta sumar un total de 390.600 a cierre de 2024, 28.200 más que un año antes.

