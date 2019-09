Claves para entender la quiebra de Thomas Cook y sus consecuencias Una oficina de Thomas Cook, el operador turístico quebrado, amanece cerrada hoy lunes 23 de septiembre en Montpellier. / Afp ¿Quién paga los hoteles? ¿Cómo ha llegado a la quiebra? ¿Ante quién reclamar? Preguntas y respuestas sobre la quiebra del operador británico REUTERS Lunes, 23 septiembre 2019, 11:49

Thomas Cook, la empresa de viajes más antigua del mundo, colapsó este lunes, dejando tirados en sus destinos a cientos de miles de turistas en todo el mundo y provocando el mayor esfuerzo de repatriación en tiempos de paz de la historia británica. ¿Qué sucede ahora y por qué colapsó?

¿A quén afecta?

La firma gestionó hoteles, centros turísticos y aerolíneas para 19 millones de viajeros al año en 16 países, con unos ingresos declarados en 2018 de 9.600 millones de libras. Actualmente tiene 600.000 personas en el extranjero, incluidos más de 150,000 ciudadanos británicos. Thomas Cook emplea a 21.000 personas y es la compañía de viajes más antigua del mundo, fundada en 1841. Tiene una deuda de 1,7 billones de libras.

¿Qué sucee con los turistas?

El gobierno británico ha pedido a la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) que lance un programa de repatriación durante las próximas dos semanas, del lunes al 6 de octubre, para que los clientes de Thomas Cook regresen al Reino Unido.

«Debido a la escala significativa de la situación, la interrupción es inevitable, pero la Autoridad de Aviación Civil intentará llevar a las personas a sus hogares lo más cerca posible de sus fechas planificadas», dijo. Se utilizará una flota de aviones para repatriar a ciudadanos británicos. En una pequeña cantidad de destinos, se utilizarán vuelos comerciales alternativos.

La CAA ha lanzado un sitio web especial, thomascook.caa.co.uk, donde los clientes afectados pueden encontrar detalles e información sobre vuelos de repatriación. Para aquellos clientes que no vuelan desde Gran Bretaña, se deberán encontrar soluciones alternativas. En Alemania, un popular mercado de clientes para Thomas Cook, las compañías de seguros coordinarán la respuesta.

¿Cuál es el consejo para los pasajeros?

«Los clientes actualmente en el extranjero no deben viajar al aeropuerto hasta que su vuelo de regreso al Reino Unido haya sido confirmado en el sitio web dedicado», dijo la CAA. «Los clientes de Thomas Cook en el Reino Unido que aún no viajan no deben ir al aeropuerto ya que todos los vuelos que salen del Reino Unido han sido cancelados».

¿Quién paga el coste de los hoteles?

La autoridad de aviación civil británica (CAA) dijo que estaba contactando a hoteles y otras compañías que probablemente se verían afectadas por el colapso de Thomas Cook para asegurarles que se les pagará.

El regulador dijo que si se les pide a los turistas que cancelen las facturas, deben comunicarse con la CAA. Los clientes de paquetes turísticos de Thomas Cook están cubiertos por ATOL, la licencia del organizador de viajes aéreos, que protege el alojamiento y los vuelos de regreso. Sin embargo, la CAA dijo que a algunos clientes se les puede pedir que se trasladen a otro alojamiento.

¿Y si había reservado vacaciones para un futuro?

La CAA dice que si los clientes aún no han comenzado sus viajes la mayoría de las vacaciones y los vuelos reservados con Thomas Cook ahora están cancelados y los clientes no deben ir al aeropuerto.

¿Cómo ha sido la liquidación?

Thomas Cook dijo que había entrado en liquidación obligatoria y que se había otorgado una orden para designar a un receptor oficial para liquidar la empresa. AlixPartners UK LLP o KPMG serán designados como gerentes especiales para las diferentes partes del negocio.

¿Cómo ha afectado a la industria?

El impacto ya ha dejado consecuencias más allá del Reino Unido y los clientes británicos. Por ejemplo con el grupo de viajes australiano Webjet Ltd, que ha manifestado perder 27 millones de euros de su bolsillo o el grupo británico de viajes en línea On The Beach, quien ha manifestado tener que cargar con el pago de resorts a clientes que habían volado con Thomas Cook.

Sin embargo, el colapso podría dar un impulso a su principal rival, TUI, cuyas acciones aumentaron más del 10% en las operaciones del lunes.

¿Por qué ha colapsado?

Thomas Cook colapsó debido a una batería de deudas que sumaban 2,1 mil millones de libras, que le impidió responder a una competencia en internet más ágil. Con las deudas acumuladas hace unos 10 años debido a varias ofertas indebidas, tuvo que vender tres millones de vacaciones al año solo para cubrir sus pagos de intereses.

Mientras luchaba por lanzarse a una nueva generación de turistas, la compañía sufrió pérdidas por el intento de golpe de estado de 2016 en Turquía, uno de sus principales destinos, y la ola de calor de Europa 2018 que disuadió a los clientes de ir al extranjero.

Thomas Cook necesitaba otros 200 millones de libras además de un paquete de 900 millones de libras que ya había acordado para los meses de invierno cuando recibe menos efectivo y paga los hoteles por los servicios de verano.

La solicitud de 200 millones de libras adicionales torpedeó el acuerdo de rescate que llevaba meses en desarrollo.

Los jefes de Thomas Cook se reunieron con prestamistas y acreedores en Londres el domingo para tratar de resolver un acuerdo de último momento para mantener a flote a la compañía. Pero no fue posible.

Según los términos originales del plan, el principal accionista Fosun, cuya matriz china es propietaria de la empresa de vacaciones con todo incluido Club Med, habría entregado 450 millones de libras en al menos el 75% del negocio del operador turístico y el 25% ofrece su aerolínea.

Los bancos prestamistas y los tenedores de bonos de Thomas Cook debían gastar más de 450 millones de libras y convertir la deuda existente a la misma, dándoles en total alrededor del 75% de la aerolínea y hasta el 25% del negocio de los operadores turísticos.