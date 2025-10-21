La operación de Indra y Escribano se «cerrará antes de final de año» y será un fusión entre iguales

«Antes de finales de año». Así de contundentes se muestran fuentes conocedoras de la operación entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) -la ... empresa familiar de Ángel Escribano, presidente de la cotizada, y de su hermano Javier, consejero de Indra y, a su vez, presidente de EM&E-, que aclaran que nunca será «una absorción ni tampoco habrá desembolso monetario».

La integración encara su recta final a la espera del dictamen de la comisión ad hoc, creada a principios de verano para estudiar las posibles incompatibilidades, «que las hay», como afirmó José Vicente de los Mozos, CEO de Indra, en la última presentación de resultados de la compañía. Las conclusiones finales llegarán, previsiblemente, en el consejo que se celebrará la próxima semana, fecha en la que también vence el mandato de la consejera independiente Belén Amatriain, quien a su vez preside la mesa que ha elaborado el dictamen de incompatibilidades.

Ya con el informe sobre la mesa, la cúpula de Indra tendrá que decidir si lleva a buen puerto la operación que ambas firmas califican como positiva y «que generará sinergias para ambas». Tras las tensiones vividas en el último consejo de julio, marcado por dimisiones y una reunión especialmente conflictiva, la situación se ha ido calmando en los últimos encuentros de los directivos de Indra y se ha allanado el camino para la transacción, con un consejo favorable a Escribano y De los Mozos tras la salida de los consejeros más «beligerantes».

No obstante, aún quedan muchos flecos por resolver. Descartadas tanto la absorción como el desembolso monetario, «la operación se realizará mediante un canje de acciones», explican a este periódico fuentes de la operación. Desde abril, fecha en la que se confirmó el interés más reciente por Escribano, tanto Indra como la empresa madrileña de Alcalá de Henares trabajan con Goldman Sachs y Morgan Stanley, por un lado, y JP Morgan y Banco Santander, por otro, para ajustar todos los intereses. Uno de ellos es el intercambio de opciones que ambas compañías recibirían. «Indra tendrá que hacer una ampliación de capital», señalan. La duda es saber qué porcentaje recibirán los Escribano y en qué posición quedarán dentro del accionariado de la cotizada. En la actualidad, Ángel y Javier poseen poco más del 14%, solo superados por el Estado a través de la SEPI, que ostenta el 28%. «Se cerrará cuando sea satisfactorio para todos», arguyen.