La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sede de Indra. EP

Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

El equipo de Ángel Escribano y José Vicente de los Mozos tendrá que buscar una nueva consejera tras la renuncia de Mónica Helena Espinosa por incompatibilidad

José A. González

José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

Casi un año después, Indra pone fin al proceso de adquisición de Hispasat e Hisdasat. Este viernes, los accionistas de la cotizada española han dado ... el visto bueno a la compra de estas compañía por un total de 725 millones de euros. Además, la junta general, en convocatoria extraordinaria, también ha dado el visto bueno a la actualización parcial de su consejo de administración, pero que tendrá que tendrá que ser revisada nuevamente ya que a última hora Mónica Helena Espinosa rechazara el puesto debido a un conflicto de intereses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del jueves 27 de noviembre de 2025
  2. 2 El estratosférico precio del desayuno de este bar enciende las redes sociales: «Un robo a mano armada»
  3. 3

    Los funcionarios recibirán en diciembre una paga de casi 1.000 euros de media por la subida
  4. 4

    El incendio en el Santa Lucía evidencia el incumplimiento de la Ley Antitabaco en los hospitales de la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  6. 6

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  7. 7 Cambios en el tráfico de Murcia por el encendido del árbol de Navidad: estas son las vías afectadas
  8. 8 Seis heridos en un accidente múltiple en la autovía A-30 a su paso por Murcia
  9. 9 El truco de un ingeniero químico para evitar el mal olor de los desagües: «Lo más efectivo»
  10. 10 La Lotería Nacional reparte premios en dos municipios de la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva

Indra aprueba la compra de Hispasat y renueva parcialmente su cúpula directiva