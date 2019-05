Los socios rusos de Dia logran la mayoría accionarial con más del 58% H. Sastre Salvada su OPA, LetterOne también afirma haber llegado a un «principio de acuerdo» con la banca acreedora, previo a su ampliación de capital por 500 millones JOSÉ ANTONIO BRAVO Madrid Viernes, 17 mayo 2019, 11:09

El grupo de inversores rusos que lideraba el accionariado de Dia, representado por la sociedad patrimonial LetterOne, ha logrado el control de la tercera mayor cadena de supermercados del país, al hacerse finalmente con el 58,36% del capital social. Así lo ha confirmado este viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al publicar los resultados de su oferta pública de adquisición (OPA) a un precio de 0,67 euros por título.

Respaldada a última hora por el actual consejo de administración de Dia -pese a que el oferente ya anunció que haría cambios en la composición de éste órgano-, el 29,36% de las acciones que no controlaba LetterOne decidieron vendérselas. No obstante, da a entender que se han podido producir órdenes posteriores a la finalización del plazo de aceptación (la noche del 13 de mayo) y advierte a los agentes del mercado que si las tramitan «lo harán incumpliendo la normativa aplicable bajo su responsabilidad», esto es, no aceptara compras sobrevenidas.

No obstante, el resultado de la OPA había pasado hace días a un segundo plano tras eliminar los inversores rusos, liderados por el magnate Mikhail Fridman, la mayoría de las condiciones de su oferta y lograr que su controvertido precio -los mismos 0,67 euros en que cerró el jueves su cotización- fuera considerado « equitativo » por la CNMV ante las graves «dificultades financieras» que atraviesa la compañía de distribución hace meses. Por eso la prioridad era claramente llegar a un pacto con la banca acreedora.

Y a ese respecto LetterOne también ha comunicado a la CNMV haber «alcanzado un principio de acuerdo sobre una estructura de capital viable a largo plazo». Dicho compromiso alcanzaría a «16 de los 17 prestamistas sindicados existentes de la sociedad, que representan el 77,5% de la financiación sindicada». Y esta se concreta en una línea conjunta de préstamos por valor de 912 millones de euros, cuyo vencimiento había sido prorrogado hasta el 31 de mayo.

Cuatro años de margen

Aunque Fridman y sus socios no dan muchos más datos, sí dan a entender que la devolución de ese crédito sindicado se postergaría ahora hasta marzo de 2023, al igual que el resto de la deuda financiera neta del grupo que se estima en 1.702 millones de euros al cierre del primer trimestre. Sin embargo, si se suman las cantidades pendientes por alquileres y 'leasing' de flotas, además de lo debido fuera de balance, dicho pasivo se dispararía basta los 2.377 millones, un 65% más que hace un año.

Precisamente desde LetterOne insisten al respecto que precisan llegar a un acuerdo con «todos los prestamistas sindicados de la sociedad». Uno de los más remisos a ello era Banco Santander, al que se le adeudan 300 millones, sobre todo a la vista de que los bonistas no iban a sufrir quita alguna y se mantiene la previsión de abonarles casi 306 millones el 22 de julio -aunque la cotización de sus derechos de cobro ha caído en los últimos días en el mercado por debajo del 85%-.

La banca acreedora, además de no recuperar lo prestado hasta dentro de casi cuatro años, debería aceptar también que no haya amortizaciones anticipadas, que el dinero por la venta prevista de activos (unos 100 millones) vaya de forma íntegra a inversiones y, además, asumir una aportación extra de otros 380 millones; eso sí, con garantías adicionales de pago. El motivo es que en LetterOne prevén que Dia -que sufrió unas pérdidas netas de 144,4 millones el primer trimestre- tenga un flujo de caja negativo al menos los dos próximos años, lo que supondrá una necesidad de consumo de entre 200 y 250 millones.

Una vez se cierre ese pacto, que ahora parece mucho más cercano, Fridman y sus socios se comprometen a «suscribir su parte proporcional y a asegurar (u obtener el aseguramiento de un banco) un aumento de capital de 500 millones». Con ese dinero la empresa podría revertir la situación de patrimonio neto negativo (casi 175 millones hasta marzo) en que se encuentra. De no hacerlo antes del 20 de mayo se vería abocada al concurso de acreedores, al entrar en causa legal de disolución. Pero ese horizonte quieren evitarlo incluso las propias entidades financieras.